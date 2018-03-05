Россия открыла второй фронт. Газовый

Война за европейские рынки энергоносителей вышла на уровень, соотносимый по своему кризисному звучание с тем, на который Владимир Путин вывел своим посланием Федеральному собранию тему взаимного ядерного сдерживания

По сути дела, это шаги и в одном направлении и в рамках единой наступательной стратегии, которой раньше у Кремля, предпочитавшего любому конфликту баланс интересов или скроенное на быструю руку его плохое подобие, не было.

Итак, «Газпром» намерен полностью свернуть отношения с «Нафтогазом» , аннулировав контракт и на поставку энергоносителей, и на их прокачку. Как ни странно, Стокгольмский арбитраж, приняв крайне предвзятое решение, дал российской энергетической кампании законное право поставить вопрос в самой радикальной плоскости и избавиться наконец от кабальных обязательств, которые накапливались годами в ходе различных переговоров, когда Киев получал то одну 20%-ную скидку, то другую, в результате чего стоимость газа понижалась, тогда как стоимость транспортировки топлива, осуществляемой ГТС Украины , наоборот, выросла в три с лишним раза.

Нынешняя война в целом будет похожа на аналогичное противостояние 2009 года, когда Германия буквально выкрутила Украине руки, заставив ее выполнить все требования «Газпрома». Сейчас ситуация складывается аналогичным образом, поскольку Европа все так же критически зависима от российского газа, составляющего 35% от всего потребляемого ею объема. Однако уже пару лет в европейских странах идет процесс диверсификации поставок, чтобы снизить эту зависимость, и уже через два-три года агрессивное продвижение на рынки американского сланцевого газа могло бы стать решающим фактором окончательного вытеснения «Газпрома» из европейского пространства. А именно торговля с Европой на сегодняшний день приносит российской кампании наиболее значительные доходы.

Но сейчас ситуация такова, что европейские страны просто не в состоянии обойтись без российского газа — ни население, ни промышленность. А потому обнуление контракта с «Нафтогазом» — это очень серьезная угроза, на которую уже панически отреагировали Европейская комиссия , Германия, Австрия США же призвали «Газпром» продолжить поставки газа на Украину для того, чтобы продемонстрировать свою надежность. Здесь надо понимать, что после путинского послания гуманной реакцией на любые подобные призывы из Вашингтона будет понимающая, хотя и слегка грустная улыбка на лицах людей, имеющих отношение к той или иной проблеме.

Транзит газа в Европу будет продолжен, поскольку разрыв контракта — процедура не быстрая и проводить ее будет тот же Стокгольмский арбитраж как минимум несколько месяцев. А дальше все, точка. В течение этих нескольких месяцев европейским лидерам предстоит развязать сразу несколько узлов. Во-первых, необходимо что-то делать с несообразным вердиктом арбитра, который без малейших на то оснований, просто по доброте душевной решил помочь материально испытывающей финансовые затруднения Украине. Именно стесненными обстоятельствами, в которых находится украинское государство, по словам Алексея Миллера, обосновали арбитры наложение штрафа на «Газпром».

Но это не главное. В конце концов, компания не разорится, если выплатит означенные два с лишним миллиарда долларов. Главное — это проект «Северный поток —2», который так и не получил полноценной прописки и статуса в европейском пространстве, поскольку противников у него не меньше, чем сторонников. Сейчас, ссылаясь на прецедент недобросовестного, политически мотивированного арбитража, «Газпром» получил возможность переломить ситуацию, поскольку для Европы крайне важна стабильность поставок. А наличие колоссальных взаимных претензий украинской и российской энергетических кампаний друг к другу делают ситуацию с поставками газа непредсказуемой и критически неустойчивой на обозримую перспективу.

В таких условиях именно «Северный поток-2» становится очевидным выходом из складывающегося тупика, и у влиятельных лоббистов этого проекта в Европе появляются неопровержимые аргументы в его пользу. Во-первых, инфраструктуры транспортировки сжиженного газа еще нет, поэтому рассчитывать на то, что его поставки смогут обеспечить потребности европейских стран не стоит. Во-вторых, он просто существенно дороже, а это может катастрофически отразиться на конкурентоспособности европейских товаров на мировых рынках. Поэтому можно уже сейчас говорить о том, что крупная европейская промышленность встанет в этом конфликте на сторону «Газпрома».