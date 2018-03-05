Ещё
Трамп уверен в способности победить в торговой войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп уверен в способности победить в торговой войне, заявили в Белом доме 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп уверен, что может выиграть торговую войну, но не ставит перед собой такой цели, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Трамп ранее заявил, что торговая война — это "хорошо", и предсказал "легкую победу" в ней для США. О торговой войне заговорили после того, как Трамп анонсировал резкое повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий, а ЕС и другие торговые партнеры заявили о возможности ответных мер.
"Президент весьма уверен в том, чем это закончилось бы, мы бы выиграли, но цель не в этом. Цель — свободная, честная, построенная на взаимности торговля. Мы надеемся, что другие страны к ней присоединятся", — сказала Сандерс.
Сандерс также спросили, как Белый дом оценивает позицию спикера палаты представителей Пола Райана, который выступил резко против планов своего однопартийца Трампа по повышению ввозных пошлин. "У нас отличные отношения со спикером (Полом) Райаном, они и будут по-прежнему отличными, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться", — сказала Сандерс.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что США введут ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Ожидается, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.
Ряд политиков и экспертов в США и других странах выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.
РИА Новости: последние новости
Названа дата следующей встречи министерского комитета ОПЕК СМИ узнали, за сколько Украина купила американские поезда Росстат рассказал о росте реального размера пенсий
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие снятия санкций с России125
В ЖКХ хотят изменить тарифы65
Порошенко рассказал, как нужно «принуждать Россию к миру»171
«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»212
Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»466
Видео
01:11
Украина приготовилась взять взаймы на газ
В мире Украина
01:41
Стивен Хокинг рассказал о небытии
Наука Наука и техника
00:43
Глазами очевидцев: двигатель самолёта Tez Jet разваливается на высоте
Другое
00:37
Рыбка рассказала о новом компромате
Общество
01:11
Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
Экономика
00:42
«Нафтогаз» решил уйти из России
Компании
00:13
Дикие кабаны прошлись вдоль трассы под Рязанью
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:00
Советник Порошенко покутил в Куршевеле под гимн Украины
Украина В мире
00:33
Гибель американских солдат в Нигере попала на видео
Армия США
00:59
В Керченском проливе столкнулись два судна
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение