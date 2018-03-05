Трамп уверен в способности победить в торговой войне, заявили в Белом доме

"Президент весьма уверен в том, чем это закончилось бы, мы бы выиграли, но цель не в этом. Цель — свободная, честная, построенная на взаимности торговля. Мы надеемся, что другие страны к ней присоединятся", — сказала Сандерс. Трамп ранее заявил, что торговая война — это "хорошо", и предсказал "легкую победу" в ней для США. О торговой войне заговорили после того, как Трамп анонсировал резкое повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий, а ЕС и другие торговые партнеры заявили о возможности ответных мер.

Сандерс также спросили, как Белый дом оценивает позицию спикера палаты представителей Пола Райана , который выступил резко против планов своего однопартийца Трампа по повышению ввозных пошлин. "У нас отличные отношения со спикером (Полом) Райаном, они и будут по-прежнему отличными, но это не значит, что мы должны во всем соглашаться", — сказала Сандерс.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что США введут ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Ожидается, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе.