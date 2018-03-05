Трамп развязал войну пошлин?

Теперь президент США грозит обложить налогом автомобили из Европы. Ранее он заявил о том, что вводит пошлины на ввоз в страну стали и алюминия.

Война пошлин началась. Дональд Трамп пригрозил обложить налогом автомобили из Европы. Об этом он написал в своем Twitter в субботу. «Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США», — заявил Трамп.

Так американский президент отреагировал на заявления лидеров Евросоюза о том, что им придется принять меры, если США введут пошлины на импорт в страну стали и алюминия. «Они делают так, что наши автомобили (и другие товары) там продавать невозможно. Это огромный дисбаланс в торговле!» — считает Трамп.

If the E. U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U. S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U. S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

Корреспондент Reuters Дэвид Шепардсон говорит, что пошлины, которые хочет ввести Трамп, потенциально угрожают стабильности системы международной торговли:

Дэвид Шепардсон, корреспондент Reuters

«Президент Трамп ссылается на интересы национальной безопасности, но это, скажем так, слишком всеобъемлющий способ, который в потенциале подорвет торговые соглашения. Из-за рубежа следует огромное количество обеспокоенных комментариев о том, что это давление, которое сейчас пытаются оказать США, может быть поддержано и другими странами. А в будущем это может привести к тому, что опять же, ссылаясь на национальные интересы, другие страны будут также навязывать свои пошлины, а не пытаться решать проблемы путем переговоров в соответствии с обязательствами в рамках ВТО и другими торговыми соглашениями».

Как отмечает BBC, США сейчас являются крупнейшим рынком сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, и примерно половина этого объема производится в Германии. Именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин.

При этом такие немецкие автопроизводители, как Volkswagen, Daimler и BMW, также собирают автомобили на заводах в Соединенных Штатах. По данным Reuters, например, на заводе BMW в Южной Каролине работают около 9 тысяч рабочих, и это один из крупнейших работодателей штата.

«Пошлины на автомобили в Америке существовали всегда, на импортные автомобили. Поэтому все автомобильные компании, которые работают на американском рынке, а он долгое время был первым в мире, сейчас он второй, все равно такой сладкий рынок, где продают под 18 млн автомобилей в год, никто упускать не хочет. Все компании, которые там что-то продают, имеют сборочные производства, чтобы обойти эти небольшие пошлины. Первые открыли сборочные производства в Америке японцы еще в семидесятые годы. А вслед за ними пошли европейцы. Собственно, насколько я знаю, у всех автомобилей, которые в более-менее значимых масштабах продаются в Америке, есть сборочные производства. Есть сборочное производство у компании Volkswagen, у компании BMW и есть у Mercedes. Ну, собственно, это все, кто представлен на американском рынке. А остальные, насколько я знаю, или с американского рынка ушли вовсе, или продаются в небольших количествах. В первую очередь речь идет об автомобилях класса люкс. Естественно, бессмысленно делать завод Bentley, условно говоря, для отдельной Америки. Но они могут пострадать, поскольку повысится цена. Но надо ли это, собственно, Америке, я сильно сомневаюсь, потому что американские автомобили продаются во всем мире, и тоже есть сборочные производства. Всегда введение пошлин против того или иного товара ведет к введению контрпошлин. И, как известно, война вот такая экономическая смысла не имеет абсолютно, потому что, еще раз говорю, вроде как получаете некую привилегию для собственного производителя, но тут же этот собственный производитель лишается выхода или затрудняется ему выход на внешние рынки. Это палка о двух концах. И причем этих концов несколько больше, чем два. В данном случае повышается пошлина, и вроде как зарабатываются дополнительные средства в бюджете, но при этом страдают граждане, которые эти автомобили покупают».

В начале 2017 года Дональд Трамп уже грозил 35-процентной пошлиной на ввоз немецких автомобилей. При этом в США есть пошлины на импортные автомобили — это 2,5% на легковые автомобили, собранные в Евросоюзе, и 25% на грузовики. В Европе также действуют пошлины на автомобили из США — 10%. На встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических компаний США 1 марта Трамп пообещал подписать документ, который предусматривает 25-процентную пошлину на импорт стали и десятипроцентную на ввоз алюминия. Это вызвало жесткую реакцию со стороны МВФ , ВТО и торговых партнеров США.