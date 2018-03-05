Объем торговли между Венесуэлой и Колумбией сократился на 32,75% в 2017 году

МОСКВА , 5 марта. / ТАСС /. Объем торговли Венесуэлы Колумбии в 2017 году сократился на 32,75% по сравнению с уровнем 2016 года. Такие данные Венесуэльско-колумбийской палаты экономической интеграции привел в воскресенье телеканал Globovision.

По данным колумбийского Управления статистики, объем товарооборота снизился с $802 млн до $539 млн При этом экспорт венесуэльской продукции в соседнюю страну вырос на 16%, со $189 млн до $220 млн Боливарианская Республика поставляет в Колумбию в основном алюминий и пластмассы, а импортирует cахар, кондитерские изделия, аппаратуру и продукцию обрабатывающей промышленности.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

Тяжелое положение в Боливарианской Республике вынуждает многих граждан эмигрировать. В настоящее время только на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.