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Объем торговли между Венесуэлой и Колумбией сократился на 32,75% в 2017 году
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Объем торговли между Венесуэлой и Колумбией сократился на 32,75% в 2017 году 

ТАСС 5 марта 2018
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем торговли Венесуэлы и Колумбии в 2017 году сократился на 32,75% по сравнению с уровнем 2016 года. Такие данные Венесуэльско-колумбийской палаты экономической интеграции привел в воскресенье телеканал Globovision.
По данным колумбийского Управления статистики, объем товарооборота снизился с $802 млн до $539 млн При этом экспорт венесуэльской продукции в соседнюю страну вырос на 16%, со $189 млн до $220 млн Боливарианская Республика поставляет в Колумбию в основном алюминий и пластмассы, а импортирует cахар, кондитерские изделия, аппаратуру и продукцию обрабатывающей промышленности.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.
Тяжелое положение в Боливарианской Республике вынуждает многих граждан эмигрировать. В настоящее время только на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев.
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