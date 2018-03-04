Закат эпохи: нефть на исходе

Когда Россия снизит добычу нефти

Прирост разведанных нефтяных запасов во всем мире снижается: компании экономят на геологоразведке и стремятся разработать наиболее доступные месторождения. Легкую нефть уже нашли, а тяжелую разрабатывать дорого и сложно. На этом фоне добыча нефти в России может упасть на 8% к 2025 году.

Нефть выкачивается из земли быстрее, чем добывающие страны открывают новые месторождения. В настоящее время прирост запасов находится на самом низком уровне за последние 65 лет. «В 2017 году уровень восполнения составил только 11%», — сказал российский министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской

Эксперты связывают низкое восполнение нефтяных запасов с ситуацией на мировом рынке.

Восполняемость запасов во многом зависит от цены на нефть, кроме того, от нее также зависит их извлекаемость, отмечает старший аналитик БКС Глобал Маркетс Кирилл Таченников

После того как в 2014 году цена на нефть марки Brent опустилась со $112 ниже $60 за баррель, многие нефтедобывающие компании были вынуждены снизить инвестиции в разработку новых месторождений, не говоря уже о геологоразведке.

Продолжающееся снижение нефтяных цен в 2015-2016 гг. также не добавило оптимизма в этом вопросе.

Прирост запасов в мире с 2014 года вслед за сокращением объемов ГРР снизился практически в два раза — до 6,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента, обращает внимание старший консультант VYGON Consulting Дарья Козлова

В условиях низких цен на нефть компании в рамках управления портфелем активов начинают сокращать инвестиции в высокорискованные проекты, к которым относится как раз геологоразведка, поясняет эксперт.

В настоящее время основные нефтедобывающие страны борются за сокращение коммерческих запасов уже добытых углеводородов, баланс между спросом и предложением и стабилизацию нефтяного рынка. С конца 2016 года 27 стран, включая членов ОПЕК и тех, кто в картель не входит, пытаются выправить ситуацию за счет снижения ежесуточной добычи на 1,8 млн баррелей. Каждая из стран в связи с этим решением взяла на себя определенный объем обязательств и старается его выполнять (сделка ОПЕК+). И дисциплина в этом вопросе, по официальным данным, очень высокая. А за счет дополнительного снижения добычи в страдающей от глубокого кризиса Венесуэле сделка ОПЕК+ выполняется на 115-120%.

В этой ситуации ключевым игрокам на нефтяном рынке некогда заниматься восполняемостью запасов.

Для современной нефтедобычи характерно, что накопление неизвлекаемых запасов опережает прирост запасов извлекаемых, то есть в целом нефть стараются добыть побыстрее, по наименьшей себестоимости и перейти к следующему месторождению, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко

Примером может служить Самотлорское нефтяное месторождение, которое интенсивно эксплуатировалось еще в советские годы. Однако из-за интенсивной добычи в 1980-х гг. нефтеносные пласты стали обводняться, и добыча нефти резко снизилась. И хотя запасы нефти на месторождении остаются высокими, они относятся к трудноизвлекаемым, и для разработки Самоотлора даже вводится особый налоговый режим.

Легкую нефть уже нашли, и искать новую тяжело, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе «Прогноз мирового рынка энергии» еще в 2008 году отмечало, что объем добычи нефти на крупных мировых нефтяных месторождениях сокращается быстрее, чем предполагалось ранее, а без дополнительного инвестирования естественное годовое сокращение добычи составит 9,1%.

Вероятность открытия гигантских и крупных месторождений в мире сейчас небольшая, а если она и есть, то на неисследованных глубоководных участках морского шельфа, что требует огромных капиталозатрат и делает разработку нерентабельной при нынешних ценах на нефть. Также нужно учитывать тот факт, что ввод месторождения в эксплуатацию обычно занимает четыре-пять лет, подчеркивает старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Артем Малов

Основной потенциал для поиска сейчас сосредоточен на дорогостоящем глубоководном шельфе и Арктике, что в целом говорит об ухудшении сырьевой базы в мире,

По подсчетам Деева, бурение одной скважины на северном шельфе обходится в сумму от $1 млрд, что не всегда экономически целесообразно, ведь только одна из 10 поисковых скважин дает промышленный приток в новых районах геологоразведки

Негативным сигналом также является снижение среднего размера открытых месторождений со 150 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в 2012 до 100 млн б.н.э., по данным Rystad Energy, добавляет Козлова.

Весной прошлого года МЭА представило пятилетний доклад Market Report Series: Oil 2017, в котором представило собственное видение ситуации на мировом рынке нефти до 2022 года. Специалисты МЭА предупредили, что если в ближайшее время инвестиции в нефтяную отрасль не восстановятся в прежних объемах, то через три года спрос на черное золото может превысить предложение, а цены резко взлетят вверх.

Ранее аналитики отмечали, что в 2016 году объем вложений в разведку и добычу в мире остается на 40% ниже уровня 2014 года.

При сохранении текущих уровней, вероятно, через 10 лет мы можем столкнуться с плавным уменьшением предложения нефти на рынке,

Обеспеченность доказанными запасами добычи составляет сейчас более 50 лет, напоминает Козлова. По оценкам ВР, развитие и внедрение новых цифровых и производственных технологий позволит увеличить технически извлекаемые запасы на 35% до 4,8 трлн б.н.э к 2050 году.

Российские нефтяные компании также наращивают инвестиции в геологоразведку.

По данным Минприроды, в 2017 году они достигли 314 млрд рублей. В 2013 году этот показатель составлял 216 млрд рублей, в 2014 году — 320 млрд рублей, в 2016 году — около 260 млрд рублей. Из федерального бюджета на геологоразведку в 2017 году было направлено около 28,5 млрд рублей. Министр природных ресурсов отмечал также, что в 2018 году ожидает не меньшего объема инвестиций в геологоразведку со стороны нефтяников.

Рост инвестиций в 2017 году, поясняет Козлова, связан с необходимостью доразведки на действующих месторождениях и освоением арктического шельфа. На нем в 2017 было сделано два крупных открытия: Центрально-Ольгинское месторождение и месторождение на Аяшском лицензионном участке.

Потенциал дополнительной добычи в России при благоприятном сценарии развития технологий может превысить 150 млн т, добавляет эксперт.

Пока же на первом месте по инвестициям в разработку и добычу нефти остаются американские компании. По предварительным оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, бюджеты на разведочные работы и эксплуатацию должны были вырасти у американских компаний в 2017 году на 60% до $15 млрд

Газета The Wall Street Journal еще в январе писала, что инвестиции в бурение, произведенные в 2017 году, приведут к увеличению добычи в первые месяцы 2018 года из-за 6-9-месячной задержки с момента бурения скважины до начала производства.

Однако плоды этой работы стали заметны еще в начале года: согласно ежемесячному отчету управления энергетической информации Минэнерго США (IEA), добыча нефти в США по итогам первого квартала текущего года в среднем составит 10,24 млн б/с. В 2017 году США добывали в среднем 9,2 млн б/с.

В своем годовом отчете World Energy Outlook 2017 МЭА также отмечало, что традиционная добыча нефти будет постепенно снижаться по всему миру: в России к 2025 году она может упасть на 8% — до 10,5 млн баррелей в сутки с 11,3 млн в 2016 году,

Алжир и Венесуэла снизят добычу примерно на 0,25 млн баррелей в сутки каждая, уменьшатся показатели у Анголы и Нигерии.

Рост же МЭА ожидает в основном со стороны США и Саудовской Аравии. К 2025 году добыча нефти в США может достигнуть 16,8 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 12,3 млн баррелей.

Между тем в своем февральском докладе Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по спросу на нефть в мире в этом году на 100 тысяч баррелей — до 99,2 млн б/с. Таким образом, рост ожидается на уровне 1,4 млн б/с против ранее сделанного прогноза в 1,3 млн б/с.

В прогнозе ВР сказано, что к 2040 году Россия будет обеспечивать 14% мирового производства нефти и газа и останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире.