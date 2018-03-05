Посол Венесуэлы в РФ заявил о намерении стран провести консультации по криптовалюте Petro

МОСКВА , 5 марта. / ТАСС /. Россия Венесуэла планируют провести консультации по вопросу работы венесуэльской криптовалюты El Petro. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Он подтвердил, что в конце февраля в Москве с визитом находился венесуэльский министр экономики и финансов Симон Серпа. «Министр провел встречи в российском Минфине , в ходе которых обсуждались планы по укреплению сотрудничества двух стран в финансовой сфере», — рассказал посол.

По словам дипломата, венесуэльская сторона также предоставила российским коллегам информацию о криптовалюте El Petro. «Наш министр предоставил информацию о криптовалюте, российская сторона проявила большой интерес. В скором будущем пройдут встречи, чтобы объяснить более подробно, как будет работать наша криптовалюта», — пояснил он.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что в конце февраля Серпа провел консультации в российском Минфине, в ходе которых затрагивался вопрос запуска криптовалюты El Petro.