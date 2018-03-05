Посол Венесуэлы в РФ заявил о намерении стран провести консультации по криптовалюте Petro 

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия и Венесуэла планируют провести консультации по вопросу работы венесуэльской криптовалюты El Petro. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Он подтвердил, что в конце февраля в Москве с визитом находился венесуэльский министр экономики и финансов Симон Серпа. «Министр провел встречи в российском Минфине, в ходе которых обсуждались планы по укреплению сотрудничества двух стран в финансовой сфере», — рассказал посол.
По словам дипломата, венесуэльская сторона также предоставила российским коллегам информацию о криптовалюте El Petro. «Наш министр предоставил информацию о криптовалюте, российская сторона проявила большой интерес. В скором будущем пройдут встречи, чтобы объяснить более подробно, как будет работать наша криптовалюта», — пояснил он.
Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что в конце февраля Серпа провел консультации в российском Минфине, в ходе которых затрагивался вопрос запуска криптовалюты El Petro.
El Petro — собственная венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля, стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что инвесторы выразили желание приобрести El Petro на $735 млн