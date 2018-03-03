Египетский экспорт в РФ вырос на 35%

Египетский экспорт в Россию в 2017 году вырос на 35%. Такие данные обнародовал министр торговли и промышленности арабской республики Тарик Кабиль, передает в субботу финансово-экономический портал "Амуаль аль-Гад".
"Впервые в истории экспорт превысил $500 млн, достигнув в течение прошлого года $504,6 млн против $374 млн годом ранее", — отметил он. По словам министра, скачок отмечен в экспорте овощей и фруктов — только по этой статье увеличение составило 39%, что в денежном эквиваленте достигает $359 млн, на 115% выросли поставки в РФ продуктов питания, на 600% — бытовой техники и 48% — медицинских препаратов.
По данным Минпромторговли Египта, торгово-экономический сектор занимает особое место в двусторонних отношениях. Объем внешнеторгового оборота приближается к $3 млрд США. Страна пирамид экспортирует в РФ, главным образом, овощи и фрукты, цитрусовые, другие продукты. Россия, со своей стороны, является крупнейшим поставщиком пшеницы в Египет. Объем российских инвестиций на египетском рынке, где российские компании задействованы в 417 проектах в сфере туризма, строительства, связи и услуг, достигает $62,8 млн В 2014 году Россия и Египет заявляли о планах выйти в ближайшие годы на товарооборот в $5 млрд