Ещё
Египетский экспорт в РФ вырос на 35%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египетский экспорт в РФ вырос на 35% и впервые достиг $500 млн 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: Reuters
Египетский экспорт в Россию в 2017 году вырос на 35%. Такие данные обнародовал министр торговли и промышленности арабской республики Тарик Кабиль, передает в субботу финансово-экономический портал "Амуаль аль-Гад".
"Впервые в истории экспорт превысил $500 млн, достигнув в течение прошлого года $504,6 млн против $374 млн годом ранее", — отметил он. По словам министра, скачок отмечен в экспорте овощей и фруктов — только по этой статье увеличение составило 39%, что в денежном эквиваленте достигает $359 млн, на 115% выросли поставки в РФ продуктов питания, на 600% — бытовой техники и 48% — медицинских препаратов.
По данным Минпромторговли Египта, торгово-экономический сектор занимает особое место в двусторонних отношениях. Объем внешнеторгового оборота приближается к $3 млрд США. Страна пирамид экспортирует в РФ, главным образом, овощи и фрукты, цитрусовые, другие продукты. Россия, со своей стороны, является крупнейшим поставщиком пшеницы в Египет. Объем российских инвестиций на египетском рынке, где российские компании задействованы в 417 проектах в сфере туризма, строительства, связи и услуг, достигает $62,8 млн  В 2014 году Россия и Египет заявляли о планах выйти в ближайшие годы на товарооборот в $5 млрд
ТАСС: последние новости
Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам Минфин США: РФ в январе 2018 года сократила вложения в гособлигации США до $96,9 млрд Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России330
Порошенко поставили ультиматум по Крыму86
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям193
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение