Стальной барьер: приведут ли действия США к торговой войне

Стальной барьер: приведут ли импортные пошлины США на металлы к торговой войне

Решение Дональда Трампа о введении импортных пошлин на ввоз стали и алюминия привело к падению мировых фондовых рынков. Инвесторы опасаются, что подобные меры могут привести к полномасштабной торговой войне. Крупнейшие поставщики сырья в Америку уже заявили о недопустимости таких действий и пообещали принять ответные меры в ближайшее время. Как протекционистская политика Соединённых Штатов отразится на международной торговле и глобальном экономическом росте — в материале RT.

США намерены ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10%. Об этом на встрече с представителями сталелитейных компаний страны заявил Дональд Трамп. По его словам, такие шаги нужно предпринять для защиты национального производства и возрождения данного вида промышленности.

«Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность (а также многие другие) в течение десятилетий уничтожалась несправедливыми условиями торговли и непродуманной политикой (торговых отношений. — RT) со многими странами», — написал он. Необходимые формальные меры будут приняты уже на следующей неделе. В своём Twitter американский лидер сообщил, что существующие в течение долгих десятилетий условия негативно сказывались на сталелитейной промышленности США.

Статистика подтверждает слова американского лидера. Так, по данным Министерства торговли США, с 2013 по 2016 год занятость в алюминиевой промышленности сократилась на 58%, шесть плавильных заводов были закрыты, и только два из оставшихся пяти предприятий работают на полную мощность.

«Совершенно очевидно, что подобные действия направлены на защиту национальной промышленности, которая получит не менее очевидные конкурентные преимущества», — отметил Деев. Как рассказал RT ведущий аналитик AMarkets Артём Деев , введение тарифов стало первым важным шагом в направлении протекционистской политики, которая заявлялась Трампом ещё в период предвыборной кампании.

Германия и Китай. На сегодняшний день США являются крупнейшим импортёром стали в мире. При этом в числе основных поставщиков сырья находятся Канада (16% от общего объёма импорта), Бразилия (13%), Южная Корея (10%), Мексика (9%) и Россия (9%). Такие данные приводит Министерство торговли Соединённых Штатов. Согласно декабрьскому отчёту ведомства, заметный объём стали в страну также поставляют Япония

Импорт алюминия составляет 90% от потребляемого в Америке объёма. Обвал рынков и торговая война

Одним из первых последствий заявления Дональда Трампа стало падение котировок ценных бумаг на мировых торговых площадках. В первую очередь отреагировал американский фондовый рынок. Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,68% (до 24 608 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 — на 1,33% (до 2677 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,27% и опустился до 7180 пунктов.

Инвесторы всерьёз опасаются, что подобные торговые ограничения окажут негативное влияние на экономику США. Речь идёт об усилении инфляционных рисков, а также замедлении темпов роста ВВП.

«Ссылаясь на классическую экономическую теорию, подобный протекционизм подпадает под категорию действий, способных спровоцировать появление аналогичных барьеров со стороны экспортно ориентированных стран в адрес США. Другими словами, речь идёт о потенциале развязывания полномасштабной торговой войны», — пояснил Деев. Участники мировых рынков отмечают, что, кроме национальных финансов, отрицательный эффект может распространиться и на глобальный экономический рост. Основная угроза заключается в возможном начале полномасштабной торговой войны.

Так, пессимизм инвесторов перекинулся с американского рынка на азиатский, а позже и на европейский. В ходе торговой сессии пятницы японский индекс Nikkei потерял 2,5% и достиг 21 181 пункта. Одновременно индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,59% и опустился до 3254 пунктов, а гонконгский Hang Seng просел на 1,48% — до 30 583 пунктов.

Торги в Европе также сопровождаются снижением котировок. Немецкий индекс DAX упал на 2,15% — до 11 928 пунктов, французский CAC 40 снизился на 1,90% и составил 5162 пункта, английский FTSE 100 потерял 1,15% и достиг 7091 пункта. Цепная реакция

Вслед за решением Соединённых Штатов последовала незамедлительная реакция со стороны ключевых поставщиков стали и алюминия в страну.

«Рассматривать торговлю с Канадой в качестве угрозы национальной безопасности США совершенно неуместно. Мы всегда будем выступать в защиту канадских рабочих и канадских компаний. Если на нашу сталь и алюминиевую продукцию будут введены ограничения, Канада примет ответные меры для защиты своих торговых интересов и своих рабочих», — такое заявление Фриланд опубликовано на официальном сайте канадского МИД. Так, например, Канада считает абсолютно неприемлемыми любые торговые ограничения со стороны США. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд . По её словам, подобные действия могут нанести серьёзный ущерб промышленности и производству обоих государств, поэтому Оттава будет вынуждена принять ответные меры.

«Я заявляю, что Евросоюз будет реагировать адекватно, именно так мы и будем поступать. ЕС будет действовать решительно и соразмерно для защиты своих интересов. Комиссия в ближайшие дни представит предложение о контрмерах, соответствующих принципам ВТО, в отношении США, чтобы сбалансировать ситуацию», — приводит сайт Еврокомиссии слова Юнкера. Серьёзное негодование было вызвано и в Евросоюзе . Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил США в протекционизме и отметил, что такие действия нельзя оправдывать интересами национальной безопасности. Он подчеркнул, что предложенные меры не решат общих проблем ЕС и США в сталелитейном секторе. По его словам, Евросоюз не намерен сидеть сложа руки, пока европейская промышленность находится под ударом несправедливых мер, ставящих под угрозу тысячи рабочих мест.

Между тем, как отмечает Артём Деев, США своими действиями нарушают правила международной торговли, а значит, ЕС будет иметь высокие шансы на получение поддержки со стороны ВТО.

Общую обеспокоенность американскими протекционистскими мерами разделяют и в Кремле. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, власти тщательно проанализируют сложившуюся ситуацию. Ранее, 19 февраля, в Минпромторге сообщили, что российская сторона может оспорить американские ограничения в суде ВТО.

Власти Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что необходимо дождаться окончательного решения американского правительства. До этих пор южнокорейские представители будут вести переговоры с должностными лицами и государственными органами США. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли страны. В зоне риска

«Я думаю, металлургическое лобби США убедило Трампа в том, что необходимо ввести ограничения на импорт металлопродукции — как стальной, так и алюминиевой. Такая мера необходима Соединённым Штатам, чтобы развивать собственную металлургию», — отметил Романов. Как пояснил RT президент Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов , в настоящий момент цена тонны стали на внутреннем рынке США находится на уровне $800 за тонну, тогда как на международном рынке её стоимость составляет около $600. Введение пошлины на сталь приведёт к дальнейшему повышению цен на собственном рынке и поможет США повысить рентабельность производства металлопродукции.

Он подчеркнул, что в целом все мировые мощности по производству металлопродукции недозагружены. Общий мировой объём производства стали составляет 2 млрд тонн в год, тогда как потребность в ней — около 1,6 млрд тонн. Конкуренция за рынки сбыта высокая — в том числе и за рынок Соединённых Штатов, один из самых дорогостоящих.

«Таким образом, на Китае введение пошлин со стороны США скажется, однако фатального падения не произойдёт», — ожидает эксперт. Он уточнил, что Китай производил до 0,8 млрд тонн стали в год и по сей день является ведущим поставщиком металла и металлопродукции в США. Однако на протяжении последних полутора лет в КНР действует программа сокращения производственных мощностей, в результате которой в 2017 году темпы производства упали в два раза, до 60 млн тонн.

Россия также производит больше стальной металлопродукции, чем может потреблять: ежегодный объём производства находится на уровне в 70 млн тонн, и 40 млн тонн уходит на экспорт, уточнил президент Российского союза поставщиков металлопродукции.

«Расположенные на территории Соединённых Штатов объекты не являются крупными — скорее средних или малых масштабов. Кроме того, они производят продукцию более высокого передела, нежели конкуренты. Поэтому я предполагаю, что российские предприятия просто переориентируются на другие рынки, хотя себестоимость их продукции вырастет», — предположил Романов. По мнению Александра Романова, для России последствия введения пошлин также не станут критическими. На экспорт в США уходит в районе 10—17% от произведённого объёма стали. Однако на территории США находятся заводы российских компаний Evraz и ТМК (« Трубная металлургическая компания »), которые также работают на сырье из России.

В пятницу, по данным Лондонской фондовой биржи, акции компании ТМК опустились на 2,94% — до $5,4, — а котировки Evraz снизились на 1% — до $6 за акцию.