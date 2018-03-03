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От слов к делу: «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» 

РИА Новости 3 часа назад
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сказал Медведев.
Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
>> "Газпром" объяснил разрыв контракта с "Нафтогазом"
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".
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