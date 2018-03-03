От слов к делу: «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сказал Медведев. "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.