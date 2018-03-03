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Россия может ограничить поставки сухого молока из Киргизии
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Россельхознадзор может ограничить поставки сухого молока из Киргизии 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор в понедельник, 5 марта, рассмотрит вопрос ограничения поставок сухого молока из Киргизии, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
"Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства, Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии", — сообщила Мелано.
По ее словам, это связано с тем, что этот продукт, скорее всего, следует из Белоруссии.
"2 марта 2018 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Республики Киргизия на территорию Российской Федерации", — сообщила пресс-секретарь.
"Три грузовых автомобиля с указанной продукцией прибыли из Республики Киргизия, город Кант, предприятие ОАО "Ак-Сут" и следовали в адрес предприятия ООО "Белруспродукт" город Москва", — отметила она.
Она добавила, что со 2 марта 2018 года введены временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Ак-Сут" на территорию России.
"Стоит отметить, что отсутствие прослеживаемой при поставках молочной продукции из Белоруссии дает возможность ввоза на территорию России некачественной продукции по заниженным ценам, что, несомненно, разрушает российский рынок", — заключила Мелано.
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