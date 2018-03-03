Россия может ограничить поставки сухого молока из Киргизии

Россельхознадзор может ограничить поставки сухого молока из Киргизии

"Учитывая неоднократные попытки ввоза молочной продукции из Киргизии в Россию с нарушением российского законодательства, Россельхознадзором в понедельник, 5 марта, будет проведено внутреннее совещание с целью рассмотрения вопроса возможности введения ограничений на поставки сухого молока со всех предприятий Киргизии", — сообщила Мелано. Россельхознадзор в понедельник, 5 марта, рассмотрит вопрос ограничения поставок сухого молока из Киргизии, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, это связано с тем, что этот продукт, скорее всего, следует из Белоруссии.

"Три грузовых автомобиля с указанной продукцией прибыли из Республики Киргизия, город Кант, предприятие ОАО "Ак-Сут" и следовали в адрес предприятия ООО "Белруспродукт" город Москва", — отметила она. "2 марта 2018 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы Оренбургской области пресечен незаконный ввоз более 40 тонн сухого молока из Республики Киргизия на территорию Российской Федерации", — сообщила пресс-секретарь.