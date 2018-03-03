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Россия усилила контроль животной продукции Беларуси
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Россия усилила контроль животной продукции с ряда белорусских предприятий 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: Прайм
Россельхознадзор с 3 марта усиливает контроль на поставки продукции с Бобруйского и Слуцкого мясокомбинатов, а также с ОАО "Молоко", сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
"Россельхознадзор вводит ряд мер ограничительного и предупредительного характера, с 3 марта вводится усиленный лабораторный контроль ОАО "Бобруйский мясокомбинат" — (выявление бактерий группы Listeriamonocytogenes в говядине охлаждённой) и ОАО "Слуцкий мясокомбинат" — (выявление сальмонелл в говядине бескостной охлаждённой) ", — рассказала Мелано.
Также из-за выявления альбендазола сульфона, альбендазола сульфоксида и оксибендазола усилен контроль продукции ОАО "Молоко" (производственный цех г.п. Шумилино).
Кроме того, с 6 марта вводятся временные ограничения в отношении СООО "Старфуд" — (повторное выявление доксициклина в колбасных изделиях).
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