Дорогая рокировка. Российский газ вернут через Польшу

Эксперт оценил слова Порошенко о преодолении газового кризиса на Украине

«На сегодняшний момент Украина, чтобы спасти ситуацию, решила купить газ у Польши, хотя я так понимаю, что это российский газ, который польская компания просто перекупит у «Газпрома» и перепродаст украинской стороне. Непонятно, правда, по какой цене, но, скорее всего, значительно дороже, чем если бы Украина брала напрямую у «Газпрома». То есть в ближайшее время в стране встанет вопрос о том, чтобы поднимать тарифы ЖКХ и цену на газ», — передает RT слова Охрименко. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что критическая ситуация с газом в стране осталась позади.

«Но Порошенко хочет продемонстрировать антироссийскую риторику. В результате в скором времени ждем повышения цен на газ на Украине. А это значит, что однозначно будет повышение всех цен в стране», — отметил эксперт. Он отметил, что политические амбиции убивают украинскую экономику, так как при наличии желания Украина могла бы договориться с «Газпромом» и покупать газ без проблем и дешевле, чем предложила Польша.

Ранее в субботу Киев сообщал, что снижения давления в ГТС Украины за минувшие сутки не произошло, а президент страны Петр Порошенко заявил, что ситуация с газом на Украине уже не критическая.

Газпром с 1 марта не стал возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины». В связи с этим в украинской компании заявили, что в стране может возникнуть дефицит голубого топлива. Соединенные Штаты призвали Газпром возобновить поставки газа Украине.