Ярость «Газпрома» разрушила «энергетическую независимость» Украины

Ярость Газпрома разрушила украинскую «энергетическую независимость»

Любимая байка украинского руководства — о достижении полной энергетической независимости от России — рассыпалась буквально за несколько часов. Сделать это смогла резкая реакция Газпрома на несправедливое решение Стокгольмского арбитража — и, разумеется, русские морозы, как нельзя вовремя посетившие Украину

Раскрученная украинскими СМИ «победа» незалежной в арбитражном суде Стокгольма по разбирательству с российским «Газпромом» сменилась откровенным фиаско: президент Порошенко просит граждан своей страны «прикрутить» отопление, а Кабмин вводит «национальный план» по переходу генерации с газа на мазут.

Несколькими днями ранее шведские судьи частично удовлетворили требования НАК «Нафтогаз» в споре с «Газпромом» о контракте по транзиту. Это вызвало немедленную и крайне резкую реакцию Газпрома — и она наверняка надолго запомнится украинским властям.

«Газпром» должен выплатить 2.56 млрд, а объемы обязательной закупки российского газа снижены для Украины в 10 раз! «Газпром» по понятным причинам посчитал решение несправедливым. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным», — заявил глава российского концерна Алексей Миллер

В итоге после возвращения «Газпромом» авансового платежа украинской стороны за грядущие мартовские поставки газа и начала процедуры расторжения контрактов Украину охватила паника — оказывается, что в «энергонезависимой стране» появилось 18 млн кубометров дефицита газа.

Утром 2 марта Кабинет министров Украины ввел«национальный план» перевода генерирующих компаний с газа на мазут. «Это даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубометров газа в сутки», — заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик . Кроме экономии газа, план предусматривает отмену работы учебных заведений — из-за значительного похолодания сейчас на Украине наблюдается рекордное суточное потребление летучего топлива. Такие «внеплановые каникулы» коснулись всех школ, детских садов и высших учебных заведений.

Правительство обратилось к гражданам с просьбой снизить температуру в помещениях на несколько градусов в целях экономии газа — столь «решительные меры», по мнению Насалика, позволят преодолеть кризис до 5-6 марта, дальше «система будет работать в штатном режиме».

Но апофеозом всей ситуации стала запись президента Порошенко в Facebook: он предложил украинцам объединиться против «очередной провокации Кремля» и уменьшить температуру отопления в своих домах на несколько градусов. В сети уже запущен хештег #прикрути (имеется в виду вентиль отопления) — Порошенко пообещал лично присоединиться к этой инициативе.

«Благодаря нашей сплоченности «Газпром» и Кремль не смогут шантажировать Украину», — заключает украинский президент.

Сложно поверить, конечно, что лидера государства, который тратит баснословные деньги на завтраки в мальдивской вилле, всерьез побеспокоит какое-то снижение температуры в своей резиденции.

Это уже вызвало массовую ироническую реакцию в социальных сетях: кто-то сообщает, что в целях экономии и так поддерживает температуру в 16 градусов, «можно я больше не буду снижать?», кто-то предлагает власти прекратить воровать и тогда «всего всем хватит».

В этом гомоне и панике немногие граждане припоминают громкое декабрьское заявление Порошенко о том, что «Украина больше не сидит на газовой игле РФ». «Раньше государство сидело на газовом крючке страны-агрессора. А сегодня уже полтора года Украина имеет большую роскошь не быть под шантажом России и демонстрировать полную энергетическую независимость», — с неизменным пафосом заявлял тогда Порошенко. Именно этой «независимостью» объясняли и варварское повышение цен на коммунальные услуги для населения, которое фактически вынуждено сегодня работать просто на то, чтобы не замерзнуть в собственном доме.

«Им не хватает примерно 20 млн кубометров газа. Они рассчитывали на то, что Россия поставит эти объёмы. Но Россия, как мы знаем, их не поставила. Ирония заключается в том, что в конце 2017 года господин Порошенко завёл свою любимую речь на тему окончательного прощания с российской империей, советским прошлым и другими плохими вещами. Среди прочего он тогда заявил, что впервые за 20 с лишним лет Украина стала энергонезависимой, сняла с себя газовое ярмо, больше не зависит от российского газа, а 100% импортируемого газа идёт из ЕС. Прошло два месяца. Господин Порошенко с господином Коболевым заявляют, что газа не хватает», — подтвердил RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики. Теперь же стало ясно, что все заявления президента Украины об энергетической независимости разбиты в пух и прах.

Все «показательные выступления» украинской стороны оказались блефом, и в условиях, когда «Газпром» не намерен пересматривать тарифы «задним числом», Украине остается умолять граждан «сплотиться против агрессии» — по крайней мере до 5-6 марта.

Почему «прикрутить вентиль» нужно именно до этих дат? Да все просто: по прогнозам, 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

Несколько застенчиво в предложенном алгоритме «спасения Украины» не упомянут срочный контракт с Польшей : об этом, в первую очередь сообщила сама польская компания PGNiG на своем сайте, и уже потом, не столь победно, новость подхватили украинские СМИ.

Контракт с крупнейшей польской энергокомпнией PGNiG уже подписан, и действует до конца марта. Оговоренный объем поставок — более 60 млн куб. м., с 6:00 через узел 2 марта газ из Польши идет через узел «Германовице», соединяющий газотранспортные системы новых партнеров. Этот контракт, конечно, несколько противоречит официальной позиции об «ожидании» потепления и полной «энергонезалежности», однако во всем вихре украинского безумия выглядит единственной разумной мерой.