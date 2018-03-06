Кто победит в газовой войне России и Украины

Очередная газовая война между Россией и Украиной привела к появлению комментариев псевдоэкспертов, утверждающих, что "Газпрому" скоро некуда будет девать добытое в недрах страны топливо. Дескать, Россия захлебнется своим же газом, говорили злые языки. Но если вспомнить, что уже совсем скоро будет построен газопровод "Сила Сибири", то все встанет на своим места.

Даже если представить, что Украина назло врагам перекроет транзитную трубу в Европу, а Брюссель заблокирует строительство "Северного потока — 2", то даже при таком фантастическом (а скорее — невозможном) сценарии Россия найдет куда пристроить свой газ. Во-первых, есть "Северный поток — 1", который никто не отменял — самый длинный подводный газопровод, идущий по дну Балтийского моря, исправно перекачивает голубое топливо в Европу.

Во-вторых, высокими темпами строится "Сила Сибири". Этот газопровод будет способен перекачивать ежегодно до 40 миллиардов кубометров якутского газа в Китай. Несмотря на высокую стоимость проекта (около триллиона рублей), аналитики указывают на выгоду, которую он принесет после запуска. Наконец, уже ничего не мешает строительству "Турецкого потока", по которому газ в перспективе пойдет и в Центральную Европу.

А вот украинский транзит себя полностью дискредитировал. Европейские страны прекрасно отдают себе отчет в том, что риски трубы, идущей через Незалежную не сопоставимы с антироссийскими амбициями и санкциями. Именно поэтому, сторонников того же "Северного потока — 2" в Старом Свете намного больше чем противников, которых науськивают на Москву из-за океана.

Да к тому же европейцы прекрасно понимают — если украинский транзит прикажет долго жить, то кормить Киев придется им. Ведь газовые деньги Незалежной — это, в том числе, и социальные обязательства власти перед собственными гражданами.

Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. В соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины — Владимиром Путиным Юлией Тимошенко — в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати". "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов долларов за нарушение контракт, Киев подал встречный иск.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Спустя сутки Россия прекратила поставки газа на Украину, но европейские контракты при этом выполняет.