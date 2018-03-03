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Дерипаска получил гражданство Кипра
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Дерипаска получил гражданство Кипра 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер Олег Дерипаска приобрел кипрский паспорт, воспользовавшись схемой, позволяющей инвесторам получить гражданство и право безвизового въезда в Евросоюз, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как пишет британская газета The Guardian, российские миллиардеры, так же, как и украинские коррупционеры, нередко фигурируют среди тех, кто приобрел паспорта ЕС по спорным схемам «золотой визы». По данным издания, правительство Кипра собрало более 4 млрд евро с 2013 года, предоставив богатым право жить и работать по всей Европе в обмен на денежные инвестиции. Подразумевается, что более 400 паспортов были выданы по этой схеме только в прошлом году.
Как пишет издание, благодаря утечке данных, стали известны имена тех, кто воспользовался такой схемой, среди них известные бизнесмены и люди со значительным политическим влиянием.
Среди новых имен — бывший член российского парламента, основатели крупнейшего коммерческого банка Украины и некий миллиардер.
Как отмечает OCCRP, популярность этой схемы в последнее время заметно возросла. The Guardian уточняет, что право на получение кипрского гражданства получает тот, кто вложит 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.
По данным парламента Кипра, за 10 лет гражданство страны получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Гражданство получили также члены их семей (1651 человек).
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