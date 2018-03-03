Мальчик, водочки налей

Государственное предприятие «Союзплодоимпорт» отстояло право России на водочные бренды «Столичная» и «Московская» у компании российского предпринимателя и владельца S. P. I. Group Юрия Шефлера в странах Бенилюкса. Судебная тяжба за водочные бренды тянется по всему миру еще с лихих 90-х — именно тогда Шефлер завладел правами на советские бренды самого известного российского напитка. На определенном этапе противостояния к разбирательству подключались Владимир Путин Николя Саркози , однако даже первые лица государств не смогли прекратить алкогольный диспут. История водочного противостояния между Россией и россиянином — в материале «Ленты.ру»

Бельгии и Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» 9 января 2018 года одержало победу в голландском апелляционном суде по вопросу прав на водочные бренды «Столичная» и «Московская» на территории Нидерландов Люксембурга . Истцом выступала международная алкогольная группа S. P. I. (Spirits International), которая принадлежит российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Российская компания фактически отстояла право на два бренда — «Столичная» (также известная в мире как «Stoli») и «Московская». Оба товарных знака были и остаются предметом раздора двух компаний. В январе 2018 года рассматривалась апелляция на решение Окружного суда Роттердама от марта 2015 года — именно он закрепил права российской компании на «Столичную» и «Московскую» в трех странах. Апелляционный суд высшей инстанции после длительного разбирательства только подтвердил право ФКП «Союзплодоимпорта» на водочные бренды, однако умалять значение этого решения не стоит.

«Победа ФКП "Союзплодоимпорт" в апелляционном суде Нидерландов имеет чрезвычайно важное значение, поскольку в очередной раз подтверждает справедливость ранее вынесенных судебных решений, которые будут использованы ФКП "Союзплодоимпорт" в ведущемся в Голландии судебном процессе по возврату прав на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya в странах ЕС и далее по всему миру», — рассказала «Ленте.ру» глава пресс-службы российской компании Нелли Пугачева . Победа в апелляционном суде создает прецедент, благодаря которому российская компания сможет рассчитывать на возвращение прав на бренды и в других странах.

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Международная компания предсказуемо разочарована решением апелляционного суда и готовит иск в Верховный суд Нидерландов: «Мы расстроены решением суда, особенно с учетом того, что Stolichnaya и Moskovskaya нашего производства не продавалась в этих странах с 2015 года. К сожалению, суд не учел ошибки, сделанные судом низшей инстанции. S. P. I. продолжит использовать все законные возможности отменить это решение, включая апелляцию в Верховном суде Нидерландов», — рассказала «Ленте.ру» официальный представитель S. P. I Элисон Уолш.

ОАЭ, США и Обе стороны пытаются доказать свою правоту, апеллируя к удобным для них победам в других странах. Так, «Союзплодоимпорт» напоминает, что доказала свои права на советские водочные бренды в Венесуэле Монако и странах Восточной Европы, а S. P. I. Group приводит в пример победы в судах Бразилии Австралии . Справедливости ради стоит сказать, что «победы» S. P. I. на территории США и Австралии обусловлены документальными проволочками: российская сторона не предоставила полный перечень необходимых документов для старта разбирательства по существу, хотя в самом «Союзплодоимпорте» утверждают, что в США суд уже перешел в активную фазу.

Как многие «русские олигархи», Юрий Шефлер сделал свое состояние в лихие 90-е. После развала Советского Союза он торговал компьютерами и скупал приватизационные ваучеры. Параллельно Шефлер учился в РЭА им. Плеханова, а диплом в 1996 году написал о собственном предпринимательском опыте, за что получил одобрение профессоров, которые знали о капитализме только в теории.

В 1993 году Шефлер договорился со швейцарской Hopf и создал торговый дом «Садко-Аркада». Позднее вместе с другими партнерами выкупил блокирующий пакет АО «Внуковские авиалинии», акции ГУМа и ЦУМа . В алкогольный бизнес Шефлер пришел благодаря одному из партнеров: молодого предпринимателя познакомили с генеральным директором ликеро-водочного завода «Кристалл» Владимиром Ямниковым.

Именно Ямников уговорил Шефлера начать приватизацию внешнеэкономического акционерного общества «Союзплодоимпорт». Ямников убедил Шефлера, что это перспективный актив, к которому должны будут вернуться права на известные водочные бренды «Столичная», «Московская», «Пшеничная», «Русская» и т.д. В 1991 году Госпатент СССР признал эти бренды «общеизвестными» — то есть фактически лишил «Союзплодоимпорт» уникального права на товарные знаки: водку этих марок мог разливать на территории СССР кто угодно. Однако тогдашний гендиректор «Союзплодоимпорта» Евгений Сорочкин вместе с Ямниковым добились отмены решения Госпатента.

Игорь Михалев / AP

Права на «Столичную» и «Московскую» вернули «Союзплодоимпорту», что не устроило Ямникова, который хотел, чтобы права на эти марки отошли «Кристаллу» — самому старому в мире производителю «Столичной». Ямников даже попытался начать поставки водки «Stolichnaya Cristall» в обход «Союзплодоимпорта» в США, но этим разозлил давнего партнера «Союзплодоимпорта» — компанию PepsiCo, которая владела уникальными правами на дистрибуцию водки «Stolichnaya» в США аж с 1972 года.

На союз с PepsiCo очень рассчитывал Сорочкин — «Союзплодоимпорт» надеялся перезаключить контракт с американской компанией на более выгодных для себя условиях: российская компания претендовала на долю выручки от водки в США. Однако на этом этапе в игру уже вступил Шефлер, которому удалось консолидировать у себя 80 процентов акций «Союзплодоимпорта», и на ближайшем собрании совета директоров просто сместил Сорочкина с должности гендиректора, получив полный контроль над компанией.

В дальнейшем Шефлер принял решение отказаться от других активов и сосредоточиться на алкогольном бизнесе. Шефлер продал свою долю во «Внуковских авиалиниях» и «Нафта-Москве» находящемуся ныне под следствием во Франции сенатору Сулейману Керимову , потом избавился от акций ГУМа и ЦУМа, доли в холдинге «Садко-Аркада». На вырученные средства он погасил долги «Союзплодоимпорта» и перенес производство водки в Калининград , на завод «Росвесталко». Параллельно Шефлер начал судиться по всему миру за возвращение водочных марок «Союзплодоимпорту». На выкуп бренда только в Испании Аргентине и Австралии Шефлер потратил около 45 миллионов долларов.

Со слов самого Шефлера его выкуп «Союзплодоимпорта» выглядит весьма безобидным, однако другие источники утверждают, что это была крайне запутанная схема, архитектором которой был ныне покойный Борис Березовский , а Шефлер — просто «его человечком». «Команда Березовского» в лице Юрия Шефлера, Бадри Патаркацишвили и Льва Геллера сперва получила контроль над тем самым калининградским заводом «Росвесталко», а уже потом через десятки подставных лиц и компаний завладели 80 процентами акций «Союзплодимпорта», сместили Сорочкина и получили контроль над главным экспортером российской водки за рубеж.

Новые владельцы «Союзплодоимпорта» вывели права на товарные знаки за границу. Для этого они в 1997 году создали ЗАО «Союзплодимпорт» (разница с оригиналом в отсутствии буквы «о») и продали ей 47 товарных знаков за смехотворные 1,7 миллиона тогдашних рублей, оставив на балансе оригинального «Союзплодоимпорта» недвижимость и долги. Тут Березовский и компания прокололись: подобную продажу должен был одобрить всеобщий совет акционеров «Союзплодоимпорта», однако — вероятно, для того, чтобы быстрее получить контроль над товарными знаками — это решение было принято на заседании совета директоров, что является процессуальным нарушением. С учетом консолидации 80 процентов акций «Союзплодоимпорта», партнеры Березовского спокойно могли провести это решение самостоятельно, однако это отняло бы время, а миноритарии наверняка подняли бы шум.

Сергей Шахиджанян / «Коммерсантъ»

Невзирая на процессуальное нарушение и явно заниженную стоимость самых известных водочных брендов, российские органы власти зарегистрировали сделку: «Столичная» и «Московская» ушли новой компании — «Союзплодимпорту», которая, в свою очередь, продала права на водочные бренды офшорной компании S. P. I. Group — той самой, которой Шефлер владеет до сих пор и с которой судится по всему миру российская госкомпания.

Некоторое время российские власти закрывали глаза на сомнительную сделку, а Высший арбитражный суд (ВАС) даже вынуждал правопреемника гасить долги старого «Союзплодоимпорта». В 1999 году сделкой внезапно заинтересовалось ГУБЭП, в компаниях Шефлера начались обыски, а тогдашний глава МВД Владимир Рушайло и генпрокурор Владимир Устинов обратились к и.о. президента Владимиру Путину, рассказав, что национальные бренды, некогда бывшие достоянием государства, отошли в частные руки.

Власти начали проверять цепочку событий и нашли еще один прокол: бывший гендиректор «Союзплодоимпорта» Сорочкин (которого Шефлер позже сместил) якобы незаконно и не по правилам провел приватизацию предприятия, в результате чего ею завладели «люди Березовского», а в дальнейшем вывели с ее баланса товарные знаки. Уже в марте 2000 года Путин поручил Счетной палате провести проверку приватизации «Союзплодоимпорта», по итогам которой она была признана недействительной, а все активы, включая водочные бренды, было велено вернуть государству. Это решение в 2001 году закрепил ВАС, и через две недели 43 товарных знака были возвращены, причем уже на баланс Минсельхоза , однако позднее 26 из них вернули S. P. I. — они были зарегистрированы уже после распада СССР, и «Союзплодоимпорт» не был их владельцем.

Шефлер пытался в судах оспорить национализацию предприятия и водочных брендов, но безуспешно. В 2002 году отобранные у Шефлера торговые марки передали на баланс специально созданного «нового» Федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт» — именно эта компания продолжает судиться с Шефлером до сих пор.

В 2002 году на Шефлера завели уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака» — до шести лет лишения свободы в случае совершения преступления группой лиц по сговору). От тюрьмы Шефлера спасли связи: ему позвонили и рекомендовали «срочно ехать в аэропорт» — с тех пор бизнесмен в России не появлялся. Шефлер объявлялся Генпрокуратурой в международный розыск, в том числе по линии Интерпола , однако на момент написания этой заметки в базе данных Интерпола его нет.

Покинув Россию, Шефлер не отчаялся — наоборот, принялся развивать свой бизнес. Еще до отъезда из России ему удалось выкупить у бывшего премьер-министра Латвии Андриса Шкеле компанию Latvijas Balzams (которая производит всем известный «Рижский бальзам») вместе со всеми производственными мощностями.

Начало нулевых Шефлер проводит, занимаясь раскруткой водки собственного производства, вкладывается в маркетинг, по итогам которого удалось десятикратно увеличить выручку от продажи водки в США. Возбужденное уголовное дело не мешало развиваться его международной экспансии даже в России: в 2006 году его группа выкупила пермский ликероводочный завод «Пермалко».

Дистрибуцией водки от S. P. I. Group в мире занималась компания Allied Domecq, именно с ее помощью Шефлер начал завоевание международных рынков. Однако в 2005 году компанию совместными усилиями купили французская Pernod Ricard и американская Fortune Brands, которые принялись делить дистрибьюторские портфели. На водку Шефлера претендовала французская компания: дистрибьюторский контракт был перезаключен на новых условиях, вдобавок французы получили приоритет при выкупе прав на товарные знаки — в том случае, если Шефлер решит их продать.

Более того, Pernod Ricard планировала вернуть S. P. I. российский рынок — французы хотели помириться с «Союзплодоимпортом», чтобы продавать «Столичную» еще и в России. Тогдашний глава и сын основателя французской компании Поля Рикара Патрик был лично знаком с победившим на выборах президента Франции Николя Саркози и призвал Шефлера не беспокоиться — вопрос «Столичной» вышел на самый высокий уровень. Сам Рикар в 2008 году рассказывал, что Саркози в ходе визита в Россию действительно встречался с высшим руководством страны и затрагивал эту тему. Французская сторона готова была выкупить права на бренд «Столичная» за три миллиарда долларов (хотя Пикар называл эту сумму «немного неверной»). Все шло практически идеально, со стороны Pernod Ricard и S. P. I. все было готово, но камнем преткновения стал «Союзплодоимпорт», который в рамках сделки должны были акционировать, однако российские власти затягивали процедуру, и в результате все сорвалось.

Вместо «Столичной» французы переключились на шведскую Absolut. В 2008 году правительство Швеции выставило на торги компанию Vin & Sprit, которая владела правами на Absolut. Pernod Ricard заплатила девять миллиардов долларов за компанию и получила над ней полный контроль. Пикар не прогадал: Absolut занимает третье место среди всех алкогольных брендов мира по числу проданных бутылок в год.

Срыв сделки мог стоить «Союзплодоимпорту» существования. Компанией еще в 2006 году плотно занялась Счетная палата, аудиторы которой изучали финансовые показатели: продажи за рубежом, а соответственно и выручка падали, в то время как обороты Шефлера, наоборот, росли. Права на водочные бренды и судебные тяжбы с Шефлером хотели передать Росимуществу , однако этого не произошло, и «Союзплодоимпорт» продолжает судиться с Шефлером до сих пор.

Оценить судебные издержки обеих сторон достаточно сложно. Шефлер три года назад рассказывал, что потратил на судебные тяжбы более 200 миллионов долларов, с тех пор эта цифра могла только вырасти. «Союзплодимпорт» тогда же утверждал, что за десять лет потратил всего лишь 173 миллиона рублей. Часть юристов российской госкомпании работает за потенциальный процент от будущей выручки, поэтому такой вариант вполне возможен.

В 2018 году Шефлер вполне мог попасть в список кандидата в президенты, бизнес-омбудсмена Бориса Титова , который обещал опальным российским предпринимателям покровительство при возвращении на родину. Шефлер неоднократно признавался, что хотел бы вернуться в Россию. Причем в феврале для этого был повод: Шефлер, который не был в России с 2002 года, внезапно оказался в так называемом «кремлевском докладе» — списке лиц, которые, по версии американских властей, «имеют тесные связи с высшим руководством России, включая президента России Владимира Путина».

Валерий Левитин / «Коммерсантъ»

Во время написания этого материала «Лента.ру» несколько раз обращалась к представителю S. P. I. Group Элисон Уолш с просьбой прокомментировать претензии «Союзплодоимпорта» и подробнее рассказать о процессе приватизации предприятия, которая стала в 90-е поворотным моментом в истории старейших водочных брендов России. После упоминания Шефлера в «кремлевском докладе» «Лента.ру» обращалась за комментарием и по этому вопросу, однако после первого ответа с дежурным пресс-релизом Элисон Уолш постоянно переносила дедлайн комментария «из-за неготовности юристов», а потом и вовсе перестала отвечать на запросы «Ленты.ру».