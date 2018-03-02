ЕС готовит контрмеры для США

СМИ: Евросоюз может принять ответные меры в отношении США из-за ситуации с пошлинами

Европейский союз может предпринять ответные меры в отношении США из-за ситуации с введением пошлин на импорт алюминия и стали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

>> Парень из стали: Трамп вышел на тропу войны «Последующие контрмеры, которые сейчас рассматриваются, будут направлены на США для «ребалансировки» торговли между регионами», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что данные меры могут коснуться некоторых марок стали, промышленных и сельскохозяйственных товаров, поставляемых в ЕС.

По словам собеседника, реализация проекта может занять около трёх месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.