Ещё
Украина нацелилась на «Северный поток»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» захотел арестовать газ «Газпрома» в Германии 

ФБА «Экономика сегодня» 2 марта 2018
Фото: Nord Stream 2
«Нафтогаз» намерен арестовать поставляемый «Газпромом» в Германию газ. Об этом рассказал главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
По словам Витренко, после того, как «Газпром» якобы не выполнил решения Стокгольмского арбитража, Киев намерен арестовать активы «Газпрома» в Европе.
>> Украина не в состоянии избежать нехватки российского газа
По мнению чиновника, прежде всего, речь идет о самом газе. Витренко выразил уверенность, что Украина может арестовать газ, который поставляется «Газпромом» в Германию по «Северному потоку», сообщают украинские СМИ.
Стоит отметить, что Витренко оказался не единственным чиновником, который высказал такие мысли. Ранее это же озвучил глава МИД Украины Павел Климкин.
Германия пока никак не прокомментировала столь интригующие планы киевских чиновников. Самое интересное, что Климкин уже начал собирать информацию об «активах „Газпрома“ в Европе.
Происходит это на фоне приостановки деятельности всех украинских школ, детских садов и вузов. После того, как „Газпром“ отказался от поставок газа Украине, Киев вынужден был в срочном порядке покупать газ у Польши.
При этом закупленный там газ также „российского происхождения“. К тому же еще и существенно дороже, чем российский.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Додон: остановка транзита газа через Украину может привести к ЧС в Молдавии «Укртрансгаз» предупредил ЕС о возможных проблемах с транзитом газа из РФ Это просто бизнес: к решению суда по земельным участкам против Грудинина может добавиться и иск от IKEA
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уничтожить ДНР и ЛНР. Предложен новый выход675
В Белом доме слышны выстрелы218
«Газпром» успокоил Европу70
Трамп пригрозил новыми ограничениями для Европы29
В России приняли на вооружение еще один истребитель82
Видео
00:15
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:48
«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова
Шоу-бизнес
01:37
Раскрыта связь Малахова и Шурыгиной
Шоу-бизнес
00:57
Зачистка в Киеве попала на видео
Украина В мире
02:39
В США признали победу России в Сирии
Ближний Восток Армия
00:24
В Кремле высказались о незаконности санкций США
Политика Латинская Америка
00:27
Шепелев перестал скрывать любовницу
Шоу-бизнес
00:46
В РФ обрушились цены на iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:19
Полуторагодовалая девочка спасла мать
Происшествия
02:45
«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение