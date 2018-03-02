Украина нацелилась на «Северный поток»

«Нафтогаз» захотел арестовать газ «Газпрома» в Германии

По словам Витренко, после того, как «Газпром» якобы не выполнил решения Стокгольмского арбитража, Киев намерен арестовать активы «Газпрома» в Европе.

По мнению чиновника, прежде всего, речь идет о самом газе. Витренко выразил уверенность, что Украина может арестовать газ, который поставляется «Газпромом» в Германию по «Северному потоку», сообщают украинские СМИ.

Стоит отметить, что Витренко оказался не единственным чиновником, который высказал такие мысли. Ранее это же озвучил глава МИД Украины Павел Климкин

Германия пока никак не прокомментировала столь интригующие планы киевских чиновников. Самое интересное, что Климкин уже начал собирать информацию об «активах „Газпрома“ в Европе.

Происходит это на фоне приостановки деятельности всех украинских школ, детских садов и вузов. После того, как „Газпром“ отказался от поставок газа Украине, Киев вынужден был в срочном порядке покупать газ у Польши.

При этом закупленный там газ также „российского происхождения“. К тому же еще и существенно дороже, чем российский.