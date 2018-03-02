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У Украины заканчивается уголь
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Эксперт предупредил о низких запасах угля на Украине 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ТАСС
Текущий уровень запасов угля на ТЭС и ТЭЦ Украины существенно ниже необходимого уровня и может послужить причиной развития энергетического кризиса в стране, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
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«Запасы угля в стране значительно ниже прошлогоднего уровня, это может привести к нехватке угля на ТЭС и ТЭЦ. Это, в свою очередь, может привести к веерным отключениям», — сказал он RNS.
Фролов также не исключил, что техническое состояние газотранспортной системы Украины в текущей ситуации (при пиковом потреблении газа) может привести к авариям.
«Не хочу ничего предрекать, но я не удивлюсь, если сейчас где-то произойдет аварийная ситуация», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что текущее положение вызвано «системным кризисом» в энергетике Украины.
Согласно данным Минэнергоугля Украины, запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ по состоянию на 2 марта 2018 года составляют 1,653 млн тонн, что на 4,4% меньше прошлогоднего показателя (1,729 млн тонн) и на 16% меньше планового объема (1,968 млн тонн).
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