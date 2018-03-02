У Украины заканчивается уголь

Эксперт предупредил о низких запасах угля на Украине

Текущий уровень запасов угля на ТЭС и ТЭЦ Украины существенно ниже необходимого уровня и может послужить причиной развития энергетического кризиса в стране, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

>> Порошенко призвал разрушить "коварные планы" "Газпрома" «Запасы угля в стране значительно ниже прошлогоднего уровня, это может привести к нехватке угля на ТЭС и ТЭЦ. Это, в свою очередь, может привести к веерным отключениям», — сказал он RNS.

«Не хочу ничего предрекать, но я не удивлюсь, если сейчас где-то произойдет аварийная ситуация», — отметил он. Фролов также не исключил, что техническое состояние газотранспортной системы Украины в текущей ситуации (при пиковом потреблении газа) может привести к авариям.

Эксперт подчеркнул, что текущее положение вызвано «системным кризисом» в энергетике Украины.

Согласно данным Минэнергоугля Украины, запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ по состоянию на 2 марта 2018 года составляют 1,653 млн тонн, что на 4,4% меньше прошлогоднего показателя (1,729 млн тонн) и на 16% меньше планового объема (1,968 млн тонн).