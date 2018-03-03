Газовый конфликт РФ и Украины затронул третью страну

Газовый конфликт России и Украины затронул еще одну страну

«Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора Молдавии. В начале 2009 года мы уже сталкивались с такой ситуацией. Тогда мы оперативно перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдавии», — цитирует Додона РИА «Новости». Президент Молдавии Игорь Додон выразил опасение чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе страны в связи с возможной приостановкой транзита российского газа через Украину.

По его словам, «правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям нужно собраться и прорабатывать все возможные сценарии для подготовки оперативных решений, чтоб минимизировать потенциальные риски и потери».

Напомним, в среду арбитраж Стокгольма обязал Газпром выплатить «Нафтогазу Украины» компенсацию в 4,63 млрд долларов. В ответ на это председатель правления российской газовой компании Алексей Миллер заявил, что Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.