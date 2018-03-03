Трамп назвал США «проигравшей стороной»

Соединенные Штаты Америки оказались в проигрыше во всех торговых сделках. Об этом заявил американский президент в своем Twitter

"Мы оказались на стороне проигравших практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги извлекают выгоду за счет США на протяжении многих лет", — написал Трамп.

Вместе с тем американский глава отметил, что производство стали и алюминия в США уничтожено.

"Извините, но сейчас время для перемен! Сделаем Америку снова великой!" — заключил Трамп.

В настоящее время Вашингтон ведет переговоры об изменении ряда договоров. В частности, речь идет о Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли. Трамп назвал условия данного и других документов нечестными по отношению к американской стороне.

Кроме того, ранее глава США заявил о намерении установить пошлины для ввозимых стали и алюминия. Трамп отметил, что это должно помочь возродиться национальной промышленности.