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Трамп назвал США «проигравшей стороной»
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Трамп назвал США «проигравшей стороной» 

360tv.ru 3 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Соединенные Штаты Америки оказались в проигрыше во всех торговых сделках. Об этом заявил американский президент в своем Twitter.
"Мы оказались на стороне проигравших практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги извлекают выгоду за счет США на протяжении многих лет", — написал Трамп.
Вместе с тем американский глава отметил, что производство стали и алюминия в США уничтожено.
"Извините, но сейчас время для перемен! Сделаем Америку снова великой!" — заключил Трамп.
В настоящее время Вашингтон ведет переговоры об изменении ряда договоров. В частности, речь идет о Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли. Трамп назвал условия данного и других документов нечестными по отношению к американской стороне.
Кроме того, ранее глава США заявил о намерении установить пошлины для ввозимых стали и алюминия. Трамп отметил, что это должно помочь возродиться национальной промышленности.
Ранее сообщалось, что американский президент пригрозил ЕС ввести налог на машины в случае, если тарифы компаний для США в Европе продолжат расти.
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