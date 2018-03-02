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Решение «Газпрома» обеспокоило ЕС
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ЕС обеспокоен транзитом российского газа на фоне разногласий «Нафтогаза» и «Газпрома» 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз обеспокоен вопросом транзита российского газа в блок на фоне разногласий между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в заявлении замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича.
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«Эта ситуация вызывает озабоченность не только из-за прямых поставок природного газа на Украину, но и, возможно, в связи с транзитом газа в ЕС», — сказал он.
По словам Шефчовича, в настоящее время Евросоюз не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа на Украину из-за низких температур на территории ЕС, а также трудностей технического характера.
«Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надёжных поставщика и транзитёра газа, как это было в последние годы», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.
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