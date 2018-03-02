Решение «Газпрома» обеспокоило ЕС

«Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надёжных поставщика и транзитёра газа, как это было в последние годы», — отмечается в заявлении.

По словам Шефчовича, в настоящее время Евросоюз не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа на Украину из-за низких температур на территории ЕС, а также трудностей технического характера.