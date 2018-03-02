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Украина перешла на мазут
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Украина перешла на мазут из-за России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство Украины одобрило введение национального плана действий для недопущения энергетического кризиса в стране в связи с действиями «Газпрома», который отказался поставить стране топливо в марте 2018 года. Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает УНИАН.
«План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут — это даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубометров газа в сутки», — сказал министр.
Для введения экстренного плана украинским властям пришлось уведомить секретариат Евросоюза.
План также включает в себя закрытие учебных заведений на пять дней и перевод всех производственных мощностей на газосберегающий режим. Минэнерго Украины рассчитывает, что этих мер будет достаточно, чтобы устранить проблемы, вызванные газовым дефицитом.
Украина столкнулась с дефицитом газа после того, как «Газпром» отказался поставлять газ, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения, из-за чего поставки газа в марте начаться не могут. Украинская сторона настаивает, что «Газпром» намеренно отказался от поставок, создав искусственный дефицит на украинском рынке. Также Киев настаивает, что российская компания своими действиями нарушает решение Стокгольмского арбитража.
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