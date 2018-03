Газовая истерика: Украина закрывает школы 

Запасы газа на Украине упали ниже 10 млрд куб., а школам и вузам рекомендовано остановить работу. «Нафтогаз» уже назвал отказ «Газпрома» поставлять газ «истеричной реакцией» на решение Стокгольмского арбитража. Украинская сторона считает, что может отказаться от принципа take or pay после действий российской компании. Эксперты напоминают, что отменить принцип take or pay может только суд, и считают, что истерика начинается у самого «Нафтогаза».