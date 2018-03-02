Газовая истерика: Украина закрывает школы

Запасы газа на Украине упали ниже 10 млрд куб., а школам и вузам рекомендовано остановить работу. «Нафтогаз» уже назвал отказ «Газпрома» поставлять газ «истеричной реакцией» на решение Стокгольмского арбитража. Украинская сторона считает, что может отказаться от принципа take or pay после действий российской компании. Эксперты напоминают, что отменить принцип take or pay может только суд, и считают, что истерика начинается у самого «Нафтогаза».

«Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал (Стокгольмский арбитраж — «Газета.Ru»). Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay», — сказал глава украинской газовой компании Андрей Коболев. «Нафтогаз» заявляет, что отказ ПАО «Газпром» начать поставки НАК «Нафтогаз Украины» в марте в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение принципа take or pay в 2018 году.

«Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м, и это не наша вина. Это действия «Газпрома», которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить «Газпрому» многих политических проблем в Европе», — подчеркнул он.

Глава «Нафтогаза» добавил, что подобная «ошибка менеджеров» обойдется «Газпрому» в «сотни миллионов долларов».

«Газпром», уверен Коболев, отреагировал нестандартно на решение Стокгольмского арбитража. «Я бы сказал, даже немного истерично», — добавил он.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал замглавы «Газпрома» Александр Медведев. Ранее стало известно, что с 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки российского газа на Украину, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения к действующему контракту.

Эксперты напоминают, что по действующему контракту, согласно декабрьскому решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона до конца года обязана выбрать 4 млрд кубометров газа или заплатить штраф.

Обязательства принять или оплатить пресловутые 4 млрд кубов у «Нафтогаза» возникло по решению суда и только суд может решить, потерял ли «Газпром» право требовать исполнения решения или нет, напоминает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов

Пока же это выглядит исключительно популистским вбросом, добавляет юрист.

Для «Газпрома» отказ от take or pay может привести к значительным убыткам, отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов . Однако вряд ли «Газпром» просто так согласится с потерей своего права на take or pay. Скорее всего, это станет предметом дальнейших споров, но шансы выиграть их у «Газпрома» небольшие, полагает юрист.

Украина разгоняет школьников

В четверг Коболев заявил, что компании после отказа «Газпрома» не будет хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов, так как компания рассчитывала покупать около 20 миллионов кубов в сутки в России . По словам Коболева, еще в феврале «Нафтогаз» предварительно оплатил российский газ и рассчитывал с 1 марта получать от 18 до 20 млн кубометров «голубого топлива» в сутки.

По информации на 2 марта, запасы газа в подземных хранилищах Украины упали ниже 10 млрд кубометров — до 9,985 млрд кубометров, следует из информации на сайте «Укртрансгаза».

«Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в фейсбуке. И уже 2 марта министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. С пятницы рекомендовано остановить работу вузов, школ и детских садов до 6 марта включительно.

«План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает: первое — перевод генерирующих компаний с газа на мазут, это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов газа в сутки», — сказал глава ведомства Игорь Насалик, выступая в Верховной раде в пятницу. Компания также сообщила, что работает с местными властями на предмет аналогичных действий для помещений с централизованным отоплением. «Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ круты, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток», — говорится в заявлении.

Кроме того, чиновники «обратились к производственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов», добавил министр.

Общая истерика

Логично предположить, что в случае, если «Газпром» поставки газа осуществлять не будет, то и выбрать необходимый объем «Нафтогаз» не сможет и в такой ситуации можно было бы ожидать, что штрафные санкции могут затронуть именно «Газпром», однако сейчас идет лишь третий месяц первого квартала года, времени на то, чтобы поставить искомые 4 млрд кубометров у «Газпрома» предостаточно, отмечает Куликов.

А вот у Киева, продолжает эксперт, этого времени нет, поскольку отопительный сезон подходит к концу, а весной-летом поставленный газ будет невостребован и его придется где-то хранить, занимая хранилища до следующего сезона, формируя избыточные резервы. Собственно, именно этим и вызвана истерика в «Нафтогазе», полагает Куликов.

Украина с конца осени 2015 года не закупает газ из России по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом». Киев начал закупать газ в Евросоюзе — венгерский и словенский, фактически приобретая газ, доставленный из России, но с наценкой.

Судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза» ведут с 2014 года. Украина подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за невыполнения российской стороной в полном объеме транзитных обязательств, а также с требованием пересмотра контракта на поставку. «Газпром» же требовал с украинской стороны соблюдения принципа take or pay и компенсации за невыбранный газ.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору на поставку российского газа. Суд полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту take or pay («бери или плати») на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы, однако постановил «Нафтогазу» выплатить российской компании просроченную задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд с процентами и продолжить закупать газ у «Газпрома» в размере 80% от контрактных объемов (порядка 5 млрд кубометров в год). При этом цена на газ для Украины была изменена с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG.

28 февраля та же инстанция приняла решение по «транзитному» иску и обязала «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. В результате взаимозачета по обоим искам счет по итогам судебных тяжб оказался $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

«Газпром» уже заявил, что не согласен с таким решением и «будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством».