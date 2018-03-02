У Порошенко на публике случился провал в памяти

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Пару месяцев назад он хвастался энергетической независимостью Незалежной, а на днях заявил, что страна столкнется с проблемами из-за прекращения поставок российского газа.

На кардинально противоположные заявления главы государства обратил внимание журналист Анатолий Шарий . В своем блоге на YouTube он показал нарезки из выступлений украинского лидера.

Пару месяцев назад тот заявил, что Киев обеспечил энергетическую независимость, и потенциальное прекращение поставок российского голубого топлива его не беспокоит. Теперь же, когда "Газпром" пошел на такой шаг, Порошенко начал кричать о проблемах, которые ждут Украину.

"А что же сегодня было такое? Я не могу понять. Амнезия что ли?" — сыронизировал Шарий.

По его словам, украинское руководство, видимо, "забыло", что страна энергетически независима.

Журналист также вспомнил о заголовках украинских СМИ. После решения Арбитражного суда в Стокгольме те бросились заявлять, что диктовать условия в газовых делах с Москвой теперь будет Киев.

Диктовать он действительно будет, заметил Шарий, только не "Газпрому", а гражданам Украины.

"Условие номер раз: надо снизить на один-два градуса температуру в помещениях, в квартирах", — пошутил журналист.

Напомним, что Арбитражный суд Стокгольма встал на сторону "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". И постановил выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов.