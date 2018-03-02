Россиян предостерегли от «восстания машин»

Матвиенко предостерегла от «восстания машин»

Валентина Матвиенко. "Мы живем в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим. Когда новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда. Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", — сказала Матвиенко. Побочные последствия развития новых технологий и "восстание машин" могут сократить число рабочих мест и стать угрозой в будущем, заявила на Международном форуме труда в Петербурге спикер Совфеда

По ее словам, "побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа работников промышленности, в сельском хозяйстве, сфере услуг".

При этом спикер Совфеда добавила, что вместе с технологиями появляются и новые профессии, например, интернет-аналитики, дизайнеры виртуальной среды обитания и многие другие.

Матвиенко подчеркнула важность развития профориентации и непрерывного профессионального обучения, а также развития системы переквалификации сотрудников.