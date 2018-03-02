На Украине ограничили потребление газа

Украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в стране временно ограничили потребление газа генерирующими компаниями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Насалика, такое решение было принято из-за дисбаланса в 15-20 миллионов кубометров в сутки. В целях экономии компании переведут с газа на мазут.

По данным издания «Факты ICTV», украинским детским садам, школам и вузам порекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно, чтобы сэкономить газ.

Также учебным заведениям посоветовали пересмотреть температурный режим до «минимально допустимых норм». Руководство украинских предприятий попросили пересмотреть план работы производства.