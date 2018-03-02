На Украине ограничили потребление газа 

Украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в стране временно ограничили потребление газа генерирующими компаниями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам Насалика, такое решение было принято из-за дисбаланса в 15-20 миллионов кубометров в сутки. В целях экономии компании переведут с газа на мазут.
По данным издания «Факты ICTV», украинским детским садам, школам и вузам порекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно, чтобы сэкономить газ.
Также учебным заведениям посоветовали пересмотреть температурный режим до «минимально допустимых норм». Руководство украинских предприятий попросили пересмотреть план работы производства.
Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев связал возникший дисбаланс с морозной погодой и проблемами с поставками газа. Как отмечает ТАСС, Коболев ранее говорил о дефиците природного газа в суточном объеме в десять миллионов кубометров. Он пояснил, что «Газпром» вернул предоплату за мартовские поставки газа, а эти объемы Киеву пока нечем перекрыть.