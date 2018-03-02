Молочные войны: чем Лукашенко ответит Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить России на запрет поставок белорусского молока и заверил, что республика будет продавать свое молоко по той цене, которую считает нужной. В Россельхознадзоре напоминают, что причиной запрета стала неутешительная статистика выявленных нарушений. Минсельхоз надеется, что стороны помирятся. Эксперты считают, что в итоге запрет будет введен точечно в отношении самых злостных нарушителей.

Белоруссия грозит России ответными мерами на вводимые Москвой ограничения на поставки белорусского молока на российский рынок.

Россельхознадзор ранее заявил о намерении ограничить доступ в РФ ввоз некоторых видов белорусских молочных продуктов в связи «с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию». Эмбарго должно было быть введено с 26 февраля, однако позже ведомство перенесло его на 6 марта.

«без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем». На встрече с вице-премьером Михаилом Русым 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что

«Поэтому им не нравится дешевое молоко», — считает белорусский лидер. «Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», — цитирует президента госагенство «БелТА». «Приводить такие доводы — право господина Лукашенко. Но со своей стороны Россельхознадзор уже обозначал причины запрета», — сказала RNS официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, статистика выявленных нарушений «обескураживает», а сами нарушения «не оставляют ведомству другого выбора». По словам Лукашенко, в РФ завезли «из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам».

«Мы подготовили «дорожную карту», и сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства Беларуси и России по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Поручено и поддержано на уровне правительства России утвердить в марте на коллегии обоих министерств балансы на сухое молоко. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации», — сказал Русый. В свою очередь, сам Русый сообщил, что Белоруссия и Россия нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока. По словам вице-премьера, белорусская сторона провела несколько встреч на площадках министерства сельского хозяйства и правительства РФ по этому вопросу.

При этом он обратил внимание, что в прошлом году в РФ было поставлено почти 4 млн тонн молока и молочной продукции из Белоруссии. И, согласно статистике, цены на эти товары выше, чем аналогичные российские или из третьих стран. Упреки в демпинге белорусская сторона на этом фоне не принимает, заявил он.

Как уточняется в официальном сообщении российского ведомства, временное эмбарго коснется «молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка».

Россельхознадзор подчеркивает, что ограничения сохранятся «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Ряд экспертов ранее связывали введение эмбарго с необходимостью поддержать отечественных производителей.

РФ импортирует большие объемы сухого молока из Белоруссии. За два неполных месяца 2018 года республика дважды снизила экспортные цены на сухое обезжиренное молоко, в результате чего на российском рынке его ценовой уровень снизился до значений 2013 года. Отечественные предприятия не могут выдержать конкуренцию по цене, в итоге на складах скопились критические объемы сухого обезжиренного и цельного молока. Во многом по причине этих факторов рынок столкнулся с тем, что в январе-феврале резко упали цены на молоко-сырье, пояснил Вадим Семикин из Института коньюктуры аграрного рынка (ИКАР).

Впрочем, большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов оценивают перспективы мирного урегулирования конфликта довольно высоко. Скорее всего Россельхознадзор в уже ближайшее время ограничит запретительные меры списком конкретных заводов, оставив импорт на том уровне, чтобы и спрос на российское сухое молоко вырос, и потребители не страдали.

«Конечно, наши белорусские коллеги будут поставлять молоко на российский рынок, но мы, естественно, говорим и просим о качестве молока. И чтобы не было реэкспорта», — заявил он. «Я думаю, у нас нормализуются эти отношения», — добавил министр. Между тем, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в беседе с журналистами в четверг выразил надежду, что все вопросы, связанные с поставками на российский рынок белорусского молока, решатся в рамках переговоров.

Полный запрет если и будет действовать, то продлится недолго, с большой долей вероятности, запрет в итоге будет касаться тех предприятий, которые регулярно нарушали требования российского законодательства и не смогли оперативно исправить ситуацию,

отмечает гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова

В течение последних трех лет объем производства молока в России остается на уровне 30,8 млн т. Ранее глава Минсельхоза говорил о том, что дефицит составляет около 7 млн т. При этом большая часть импорта молочной продукции приходится на белорусских производителей. По оценке Ткачева, это позволяет белорусам зарабатывать ежегодно более $3 млрд

Выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта,

президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед российским АПК за 4 года стать чистым экспортером продовольствия на мировой рынок, а по ряду продуктов питания, в том числе по молоку, выйти на полное самообеспечение.

Россия в течение ближайших лет не сможет выйти на самообеспечение по молоку, так как для этого необходимо увеличить объемы производства товарного молока до 50 млн тонн в год, что в 2,5 раза превышает нынешние показатели и соответствует показателям производства 1991 года, полагает Петрова.

Однако стремиться к этому, безусловно, стоит так как молочная отрасль — это, с одной стороны, «длинные инвестиции», а с другой — перспектива развития не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.