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Прирост на 60%: Мадуро увеличит МРОТ до 2 долларов
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Прирост на 60%: Мадуро увеличит МРОТ до 2 долларов 

Мир24 2 марта 2018
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал увеличить размер минимальный размер оплаты труда на 60%, до 392,5 тысячи боливаров, сообщает телеканал «360».
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