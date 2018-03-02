Москва и Киев начали новую газовую войну

Киев против «Газпрома»: начинается новая газовая война

Стокгольмский арбитраж встал на сторону «Нафтогаза» , и теперь «Газпром» обязан заплатить Украине 2,5 млрд долларов. Как говорят юристы, у Киева есть возможность арестовать активы компании во всей Европе. Ждать ли очередного большого газового конфликта?

Есть основания считать, что скоро начнется новая большая газовая война. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,5 млрд долларов. Российская корпорация подаст апелляцию. Но первый шаг против Киева уже сделан. «Газпром» с 1 марта должен был начать поставки топлива на Украину. Она, вообще-то, давно его у нас не покупает и приобретает в Европе по реверсу. Но стоят морозы, и стране не хватает газа. 1 марта поставки не начнутся, заявили в «Газпроме», потому что не заключено допсоглашение. И добавили: «Дорого яичко ко Христову дню».

Украина ответила другой мерой. Если Москва не будет платить то, что положено по суду, Киев инициирует арест собственности «Газпрома». На Украине у «Газпрома» ничего нет. Но есть много чего в странах ЕС : счета, трубопроводы, хранилища. Международная конвенция обязывает признавать решение коммерческого арбитража. Ее подписал весь цивилизованный мир. Значит, удар по «Газпрому» может быть очень серьезным, говорит старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко

Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«Все активы «Газпрома», которые находятся в соответствующих юрисдикциях, находятся сейчас под ударом. Если «Газпром» откажется добровольно исполнять это решение, то власти Украины могут инициировать отдельные разбирательства во всех юрисдикциях, где есть активы «Газпрома», — подавать в местные суды заявления о выдаче исполнительного документа. И если такой документ будет выдан, то в соответствующих юрисдикциях будут арестовываться денежные средства, если это, например, счета в банке, или будет налагаться арест на недвижимость, трубопроводы».

Киев намерен ударить по самому больному месту — объектам «Северного потока — 2». С одной стороны, в Европе заинтересованыв том, чтобы этот трубопровод был как можно быстрее построен. Но есть у него в ЕС и противники, в первую очередь Польша, у которой Киев по реверсу покупает газ.

Дания в 2017 году приняла закон, который позволяет запретить прокладку трубы в ее территориальных водах. Ну а, кроме того, Евросоюз законопослушен и решения судов выполняет. Теоретически у «Газпрома» существуют шансы победить в апелляции. Есть успешный пример спора за 50 млрд долларов с бывшими акционерами «ЮКОСа» . Тем более что решение Стокгольма действительно выглядит политизированным.

Раньше суд признал, что «Нафтогаз» не должен был исполнять обязательства по принципу «бери или плати». А «Газпрому» почему-то придется ответить за то, что он не прокачивал определенные объемы транзита через Украину. Продолжает аналитик энергетического Центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко

Александр Собко, аналитик энергетического Центра бизнес-школы «Сколково»

«Нафтогазу» были фактически прощены обязательства по «бери или плати», соответственно, логично, что симметричное решение должно быть по отношению к «Газпрому» в контексте «качай или плати» по невыборке транзитных условий, особенно учитывая то, что «бери или плати» было прописано в контрактах намного более четко по сравнению с «качай или плати»: штрафы напрямую не прописывались, просто указывался годовой объем транзита, и далее сказано, что все это должно ежегодно прописываться дополнительными соглашениями».

Как могут развиваться события дальше? Киев может сделать еще один грубый, но действенный ход: отбирать транзитный газ в счет этих 2,5 млрд долларов. «Газпром», естественно, возмутится и, как в былые времена, может полностью перекрыть трубу. Тогда придет черед возмущаться Евросоюзу, потому что потеплеет еще не скоро, а остаться без газа Европа не хочет. Такой вариант вполне возможен: эскалация как давление на Москву — лучше заплатить, чем доводить конфликт до предела.

С другой стороны, для ЕС это будет очередным аргументом в пользу того, что «Северный поток» нужно строить, и как можно быстрее. Украине все-таки надо показать еще и то, что она порядочный, надежный транзитер, который чужое топливо не трогает. А развязать войну гораздо легче, чем ее потом прекратить.