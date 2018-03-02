Евросоюз пригрозил США торговой войной

«Мы крайне сожалеем о подобном решении, которое стало вопиющим вмешательством в мировые рынки ради защиты собственного, причем неоправданное вопросами национальной безопасности», — заявил глава Еврокомиссии. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил США ответными мерами на решение американского президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на поставки стали и алюминия. Об этом говорится в релизе Еврокомиссии.

«Протекционизм не может быть ответом на общие проблемы в сталелитейном секторе. Вместо того чтобы предлагать решение, этот шаг может только усугубить ситуацию», — убежден глава Еврокомиссии. В сообщении говорится, что Евросоюз разрабатывает ответные меры, которые бы не противоречили нормам Всемирной торговой организации

Юнкер заверил, что Европа не будет «сидеть сложа руки», пока США будут вводить нечестные меры, из-за которых пострадают тысячи европейцев.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем также отметила, что протекционистские меры американской администрации будут иметь негативный эффект на трансатлантические отношения и мировые рынки.

«Вдобавок они повысят стоимость и снизят выбор для американских потребителей стали и алюминия, включая американских производителей, которые зависят от импорта», — заметила Мальмстрем.

Президент США Дональд Трамп 1 марта анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали из-за рубежа. Импортная сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, алюминий — 10-процентной. Ограничительные меры ударят по всем крупнейшим экспортерам стали, включая Россию и Китай. Представители Пекина хотели провести тайные переговоры об этих тарифах. Ожидается, что президент США подпишет соответствующий документ на следующей неделе.