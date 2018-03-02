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Евросоюз пригрозил США торговой войной
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Евросоюз пригрозил США торговой войной 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Virginia Mayo / AP
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил США ответными мерами на решение американского президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на поставки стали и алюминия. Об этом говорится в релизе Еврокомиссии.
«Мы крайне сожалеем о подобном решении, которое стало вопиющим вмешательством в мировые рынки ради защиты собственного, причем неоправданное вопросами национальной безопасности», — заявил глава Еврокомиссии.
В сообщении говорится, что Евросоюз разрабатывает ответные меры, которые бы не противоречили нормам Всемирной торговой организации.
«Протекционизм не может быть ответом на общие проблемы в сталелитейном секторе. Вместо того чтобы предлагать решение, этот шаг может только усугубить ситуацию», — убежден глава Еврокомиссии.
Юнкер заверил, что Европа не будет «сидеть сложа руки», пока США будут вводить нечестные меры, из-за которых пострадают тысячи европейцев.
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем также отметила, что протекционистские меры американской администрации будут иметь негативный эффект на трансатлантические отношения и мировые рынки.
«Вдобавок они повысят стоимость и снизят выбор для американских потребителей стали и алюминия, включая американских производителей, которые зависят от импорта», — заметила Мальмстрем.
Президент США Дональд Трамп 1 марта анонсировал введение таможенных пошлин на поставки алюминия и стали из-за рубежа. Импортная сталь будет облагаться 25-процентной пошлиной, алюминий — 10-процентной. Ограничительные меры ударят по всем крупнейшим экспортерам стали, включая Россию и Китай. Представители Пекина хотели провести тайные переговоры об этих тарифах. Ожидается, что президент США подпишет соответствующий документ на следующей неделе.
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