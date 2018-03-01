Ещё
ВВП Италии показал максимальный рост с 2010 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВП Италии показал максимальный рост с 2010 года, госдолг сократился 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Экономика Италии выросла в 2017 году на 1,5%, сообщил в четверг Национальный институт статистики страны (Istat).
Это наивысшие показатели роста ВВП страны за семь лет. Данные цифры полностью соответствуют ожиданиям итальянского правительства и Еврокомиссии, отмечает газета La Repubblica.
Таким образом, экономика Италии растет третий год подряд. После 2014 года, когда ВВП страны сократился на 0,4%, следующие 2015-й и 2016-й годы показывали рост на 0,8% и 0,9% соответственно.
Дефицит бюджета страны, свидетельствует Istat, сократился в 2017 году на 0,6 п.п. — до уровня 1,9% от ВВП. Этот показатель лучше ожиданий в 2,1%.
Согласно официальной статистике, представленной за три дня до всеобщих выборов, национальный госдолг Италии сократился в минувшем году на 0,5 п.п., составив 131,5% ВВП, при этом в абсолютном выражении уровень задолженности увеличился на 37 миллиардов евро, достигнув 2,256 триллиона евро. По процентному соотношению госдолга к ВВП Италия продолжает занимать предпоследнее место в еврозоне после Греции.
"Будущему парламенту государственные финансы мы передаем в порядке", — написал в своем микроблоге в Twitter глава Минфина страны Пьеркарло Падоан.
РИА Новости: последние новости
Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР еще 19 городам Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста "Попытка повесить ярлык": США расширили санкции против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму201
Мясорубка в Гудаури27
В ООН сорвали выступление России222
Умер Александр Павловский3
Третья мировая война наступила для Климкина101
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение