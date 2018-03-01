ВВП Италии показал максимальный рост с 2010 года, госдолг сократился

Экономика Италии выросла в 2017 году на 1,5%, сообщил в четверг Национальный институт статистики страны (Istat).

Это наивысшие показатели роста ВВП страны за семь лет. Данные цифры полностью соответствуют ожиданиям итальянского правительства и Еврокомиссии , отмечает газета La Repubblica.

Таким образом, экономика Италии растет третий год подряд. После 2014 года, когда ВВП страны сократился на 0,4%, следующие 2015-й и 2016-й годы показывали рост на 0,8% и 0,9% соответственно.

Дефицит бюджета страны, свидетельствует Istat, сократился в 2017 году на 0,6 п.п. — до уровня 1,9% от ВВП. Этот показатель лучше ожиданий в 2,1%.