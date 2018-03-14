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США готовят пошлины на импорт из Китая
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США готовят пошлины на импорт из Китая 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
CША разрабатывают предложение по введению пошлин на продукцию из КНР, ущерб от которых для китайского импорта в США, может составить около $30 млрд в год. Об этом пишет Politico.
По данным издания, новые пошлины, в случае введения, могут стать ответом Китаю, который, по версии Соединенных Штатов, нарушает интеллектуальные права американских производителей.
Как отмечается, инициатором предложения стал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Ранее сообщалось, что Китай призвал США отказаться от пошлин на сталь и алюминий.
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