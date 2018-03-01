Почему «Газпром» не согласен со Стокгольмским арбитражем

Почему «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитража по Украине

Решение Стокгольмского арбитража по делу о транзите не удовлетворило «Газпром» . Согласно вердикт, российский холдинг должен выплатить более $2,5 млрд украинскими газовикам. «Газпром» уже заявил, что будет защищать свои права «всеми способами в соответствии с законодательством», поскольку в шведском праве «возник дисбаланс» по итогам разбирательств.

Российский «Газпром» не согласен с решением Стокгольмского арбитражного суда по делу о транзите, согласно которому украинский «Нафтогаз» должен получить от «Газпрома» $2,56 млрд В заявлении российского газового холдинга говорится, что «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.

Шведские арбитры согласились с приведенными «Нафтогазом» аргументами о сильном ухудшении состоянии экономики Украины и связанным с этим дальнейшим снижении спроса на газ и неисполненном украинской компанией отборе газа.

«Газпром» при этом ссылался на снижение закупок европейскими покупателями российского газа — именно это было главной причиной уменьшения транзита через украинскую территорию, заявили в компании. Но этот аргумент Стокгольмским арбитражем принят во внимание не был. В российской газовой корпорации отметили, что арбитры отклонили и требования «Нафтогаза» — украинская компания желала увеличить тарифы на транзит газа из России , а также желала изменить положения контракта «в соответствии с законами Украины».

Но в Стокгольме постановили — в контракте не имплементируются положения ни украинского, ни европейского антимонопольного законодательства. В «Газпроме» заявили, что после двух судебных разбирательств между украинской и российской компаниями возник значительный дисбаланс, который нарушает «базовые принципы шведского права, регулирующего контракт».

Изначально «Нафтогаз» подавал иск в размере $17 млрд — но арбитраж удовлетворил лишь требование $4,673 млрд, поскольку количество поданного газа было меньше, чем предусмотренный изначальным контрактом уровень. «Газпром» также выиграл поданный ранее иск, и поэтому должен выплатить украинской фирме лишь $2,56 млрд

«Таким образом, основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК «Нафтогаз Украины»: уплатить в пользу «Газпрома» сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки, ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа», — пояснили в «Газпроме». В конце декабря 2017 года стало известно, что суд отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по апрель 2014 года в сумме около $14 млрд

При этом закупочная цена на газ для Киева была изменена на привязку к цене германского хаба NCG с нефтепродуктовой формулы.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил после этого, что полное удовлетворение судом требований «Газпрома» к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — отметил Медведев. Он также добавил, что иск «Газпрома» к «Нафтогазу» в основных положениях удовлетворен судом.

«С этого [2018] года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в «Нафтогазе» не считаем негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать нам 5 млрд кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», — заявил Коболев. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил в середине января 2018 года, что компания возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Согласно заключенному в 2009 году между сторонами контракту на транзит газа через территорию Украины в Европу, «Газпром» должен был минимально транспортировать через территорию Украины 110 миллиардов кубометров газа в год, однако в 2009-2013 годах объемы транзита per annum не превышали в среднем 94 млрд кубометров.