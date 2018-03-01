Украину оставили без российского газа

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«Газпром» приостановил поставки «Нафтогазу Украины» 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул их украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.
«"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму», — отметил он.
>> «Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»
Медведев пояснил, что поставки с 1 марта осуществляться не будут.
«Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — отметил он.
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» покупать у «Газпрома» 5 млрд кубометров газа в год в рамках решения по судебному спору между двумя компаниями по цене на российский газ.
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