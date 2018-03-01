Украину оставили без российского газа

«Газпром» приостановил поставки «Нафтогазу Украины»

«"Газпром" действительно получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму», — отметил он. «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул их украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев

«Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — отметил он. Медведев пояснил, что поставки с 1 марта осуществляться не будут.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» покупать у «Газпрома» 5 млрд кубометров газа в год в рамках решения по судебному спору между двумя компаниями по цене на российский газ.