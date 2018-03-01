Бизнесмены испугались санкций: где россияне прячут деньги

Капитал возвращается в Россию. Первыми это почувствовали на себе российские банки. Они зафиксировали в январе рекордный с лета 2017 года приток депозитов в иностранной валюте — около 600 млрд руб. Эксперты объясняют это явление публикацией «Кремлевского доклада» минфином США . С 1 марта в России начинается «амнистия капитала».

Российские банки зафиксировали рекордный с лета прошлого года приток депозитов в иностранной валюте. За январь 2018 года они выросли почти на 600 млрд руб. — с 5,74 трлн руб. до 6,32 трлн руб. Информация об этом содержится в «Обзоре банковского сектора» Центробанка

При этом с лета 2017 года депозиты в иностранной валюте падали. Так, по данным ЦБ, на 1 августа 2017 года на счетах в российских банках было размещено средств на 7,395 трлн рублей, и потом этот показатель все время снижался.

На 1 сентября на вкладах в иностранной валюте уже было размещено 6,829 трлн, а на 1 октября — всего 6,511 трлн рублей. При этом на 1 января прошлого года на депозитах в иностранной валюте лежало около 6,224 трлн рублей.

Вклады в российской валюте выросли за январь с 17,863 трлн рублей до 18 трлн рублей. Таким образом, в общей сложности в российских банках было размещено вкладов более чем на 24 трлн рублей.

Данные о рекордном притоке средств на вклады в иностранной валюте ЦБ зафиксировал в преддверии начала амнистии капитала — 1 марта.

С 1 марта граждане смогут подавать декларацию об амнистии капитала. В феврале президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала. Таким образом, амнистия капитала продлена с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Под амнистию капитала также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года. Также в рамках пакета законопроекта об амнистии капитала будет продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Как заявил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , приток средств на иностранные депозиты, конечно, может быть связан с амнистией капитала, но, скорее всего, сейчас это реакция на публикацию «Кремлевского доклада».

Министерство финансов США в январе представило в конгрессе так называемый «Кремлевский доклад». В нем перечислены имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов. Предполагается, что фигурантам списка могут ограничить возможность работы с европейскими и американскими банками.

Кроме того, минфин США обещал, что список фигурантов может быть расширен.

Ранее на брифинге для журналистов глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова заявила о том, что ожидание новых санкций со стороны США привело к тому, что все больше состоятельных россиян стали хранить свои средства в России.

По ее словам, в январе 2018 года приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем», — рассказала Тюрикова.

По ее словам, в основном приток средств идет из Швейцарии, Великобритании и Австрии тоже, но «сильно меньше».

«Приток составил сотни миллионов долларов», — сообщила она.

«Репатриация опирается на улучшение макроэкономических показателей. Мы видим более низкую инфляцию, положительный экономический рост и более стабильную динамику по обменным курсам, это тоже может играть роль с точки зрения большего притока средств на депозиты в банковскую систему», — говорит эксперт.

По словам Юлии Цепляевой, директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка, данные ЦБ «нужно почистить на курс рубля» и сделать курсовую переоценку. Также нужно исключить сезонный фактор, добавляет она. «Дело в том, что у многих компаний выплаты бонусов и премий по итогам года происходят как раз в конце декабря, и соответственно, мы видим в январе приток средств на депозиты, в том числе и валютные, поэтому нужно от сезонности очищать, чтобы увидеть картину», — объясняет она.

Впрочем, несмотря на то, что эти данные «нуждаются в очистке», эксперты согласны, что публикация «кремлевского списка» сыграла не последнюю роль в притоке средств на депозиты.

Аналитики ожидают новых рекордов и на фондовом рынке, говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин

«Частично приток средств физлиц из-за рубежа, конечно, может и будет перераспределяться на банковские валютные депозиты, но не надо забывать и об инструментах фондового рынка. Поскольку чаще всего, переводы делают состоятельные граждане, то для них доступен широкий набор, например, российских еврооблигаций, номинированных в долларах и евро, как корпоративных, так и суверенных. Это более интересные с точки зрения доходности инструменты, чаще всего это те же госбанки или корпорации с госучастием», — говорит Люшин.

При этом эксперты сомневаются, что амнистия капитала будет результативной.