Почему Киев вдвое переплачивает за европейский газ

Деньги — в трубу. Почему Украина вдвое переплачивает за европейский газ

Подсчитали — прослезились "Нафтогаз" в конце февраля возобновил реверс газа из Евросоюза . Поставки осуществляются из Словакии и Венгрии. Согласно оценкам экспертов, импорт топлива по этой схеме обходится Украине в полтора-два раза дороже прямых закупок из России.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания импортирует до 12 миллионов кубометров газа в сутки. Реверсные поставки из Европы пришлось возобновить из-за сильных холодов, которые пришли на Украину в последние дни февраля.

В результате потребление газа выросло примерно на четверть — до 170 миллионов кубометров в сутки. Возросший спрос, помимо возобновления импорта, удовлетворяется за счет топлива из подземных хранилищ (ПГХ).

Как пояснил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский , ежесуточный отбор газа из ПГХ вырос на семь процентов — до 101 миллиона кубометров.

О ценах, по которым закупается топливо в ЕС, украинские чиновники предпочитают умалчивать. Но подсчитать, во сколько обходится "Нафтогазу" каждая тысяча кубометров газа, труда не составляет.

В феврале спотовые цены на голубое топливо в Европе выросли с 230 до 360 долларов. Украина, как известно, приобретает его на 10-15% (36-54 доллара) дороже. Получается, что газа цена для Киева сейчас составляет не менее 400 долларов за тысячу кубометров.

Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров напомнил, что в действительности "Нафтогаз" переплачивает куда больше. Реверсом из Словакии и Венгрии на Украину возвращается российский газ. Его цена для европейских партнеров "Газпрома" в настоящее время составляет около 236 долларов за тысячу кубометров.

Из этой суммы следует вычесть 24 доллара — стоимость транзита через территорию Украины. Таким образом, каждая тысяча "кубов" газа в последние дни февраля обходилась "Нафтогазу" почти в два раза (на 190 долларов) дороже, чем если бы поставки осуществлялись напрямую из России. Суд да дело

Возобновить российско-украинское сотрудничество в газовой сфере предписал Стокгольмский арбитраж. В декабре 2017 года суд вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", обязав украинскую компанию выплатить более двух миллиардов долларов.

Кроме того, в течение ближайших двух лет Украина должна будет закупать по пять миллиардов кубометров газа в год. Причем условие "бери или плати" сохранено для 80% объемов поставок топлива.

"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано", — заявлял он. Переговоры о заключении нового контракта "Нафтогаз" и "Газпром" начали в конце января. По итогам первых встреч глава украинской госкомпании Андрей Коболев был настроен оптимистично, утверждая, что вопрос решится до конца февраля и закупка газа в России возобновится в марте.

Но две недели спустя глава "Нафтогаза" констатировал: прогресса нет. В чем суть разногласий, Коболев раскрывать не стал.

Нестеров предполагает, что достижению договоренностей могут препятствовать некие "технические причины". Возможно, украинских партнеров не устраивают условия, выдвинутые "Газпромом", среди которых — обязательная предоплата поставок топлива.

Коммерческий интерес

В заинтересованности Киева восстановить прямые поставки газа из России сомневаться не приходится. Это подтверждает проект финансового плана "Нафтогаза" на 2018 год, обнародованный в среду, 28 февраля.

Из документа следует, что импорт голубого топлива на Украину запланирован в объеме 7,4 миллиарда кубометров. Причем в Европе будет закуплено порядка 2,4 миллиарда кубометров газа, а в России — пять миллиардов кубометров.

Отсутствие прогресса на переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома" объясняется позицией Киева, сознательно не форсировавшего события в ожидании еще одного вердикта Стокгольмского арбитража. Речь идет об иске примерно на 16 миллиардов долларов, которые украинская компания пытается взыскать с российской за нарушения условий контракта 2009 года на транзит газа.

В Киеве изначально ставили выполнение решений по первому делу в зависимость от результатов рассмотрения второго. В частности, об этом говорил Коболев. По его словам, только после решения арбитража можно говорить об окончательных цифрах — кто кому должен и какие расчеты надо проводить с "Газпромом".

Задержка в переговорном процессе напрямую связана с отсутствием решения Стокгольмского арбитража по этому иску, уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич . "В "Нафтогазе" рассчитывали на позитивное для себя решение по данному делу, что позволит компании не оплачивать долг за поставленный в 2013-2014 годах российский газ", — пояснил эксперт.

"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов", — говорится в сообщении "Газпрома". В среду, 28 февраля, Арбитраж в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

В компании выразили не согласие с этим вердиктом и заявили о намерении защищать свои интересы всеми доступными способами. С момента вынесения арбитражного решения оно является окончательным — в том аспекте, что выводы состава арбитража не могут быть пересмотрены никакой иной судебной инстанцией, напоминает сотрудник юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин

"Однако сторона разбирательства вправе требовать отмены арбитражного решения в суде государства места арбитража, в данном случае — это Апелляционный суд Швеции, если допущены процессуальные нарушения. Например, недействительность арбитражного соглашения или отступление от процедуры", — отметил юрист.