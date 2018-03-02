США забьют последний гвоздь в крышку гроба Венесуэлы

Москва , 2 марта — «Вести. Экономика» Администрация Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против Каракаса, в который могут войти карательные меры против крупнейшей венесуэльской нефтяной компании, а также ограничения на страхование поставок нефти из этой южноамериканской страны.

То что Белый дом заговорил о санкциях именно сейчас — неслучайно. 20 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует провести досрочные президентские выборы, которые, по мнению независимых наблюдателей, не будут свободными или справедливыми. В отличие от предыдущих выборов, предстоящее голосование, скорее всего, будет встречено с осуждением во всем мире и многие страны могут отказаться признать их результаты.

Выборы станут очередным шагом Мадуро к концентрации своей власти в Венесуэле, где уже ликвидирована большая часть демократических институтов и независимых СМИ, а в тюрьмах сидят ведущие оппозиционные политики, считают американцы. За ожидаемую фальсификацию выборов Вашингтон и намерен наказать Каракас.

Каким образом и когда эти меры будут вводится, пока неясно. Неназванный американский чиновник заявил агентству Reuters , что они могут быть многоступенчатыми: некоторые санкции будут введены до выборов, а другие — после. В любом случае, чем более жесткими будут ограничения, тем более болезненным будет удар по нефтяному сектору Венесуэлы, а значит и по всему венесуэльскому народу.

Рассматривается несколько вариантов. Более мягкие меры будут включать санкции в отношении отдельных лиц внутри правительства Мадуро, хотя это уже применялось в прошлом и не принесло желаемого эффекта. Более серьезным вариантом является запрет на экспорт из США в Венесуэлу легкой нефти и разбавителей, необходимых для смешивания венесуэльской тяжелой нефти.

Однако эти поставки итак заметно сократились из-за отсутствия достаточного количества твердой валюты у государственной нефтяной компании PDVSA.

Другим вариантом мог бы стать полный запрет на экспорт венесуэльской нефти в США. Но и эти поставки также неуклонно сокращаются в последнее время, правда, в данном случае из-за снижения венесуэльского производства. Тем не менее, запрет будет иметь широкомасштабные и ужасающие последствия.

Венесуэла, в принципе, могла бы перенаправить свою нефть в Индию или Китай , но эти продажи, скорее всего, будут проводится со значительной скидкой.

“Мы осознаем серьезность последствий нефтяных санкций, — заявил Reuters неназванный американский чиновник. — Это было бы серьезной эскалацией политики США, независимо от того, будет это полное или частичное нефтяное эмбарго”.

В прошлом году Вашингтон запретил американским банкам выдавать или реструктуризировать долговые обязательства венесуэльского правительства или PDVSA. Эти меры затруднили решение проблемы огромных долгов и многие аналитики полагают, что финансовые ограничения способствовали резкому снижению добычи нефти.

Еще одной целью может быть страхование нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую сырую нефть. Подобная тактика использовалась против Ирана несколько лет назад и стала основной причиной, почему иранский экспорт нефти резко упал.

Воздействие этих шагов на нефтяной рынок будет существенным. «Я думаю, что это вызовет довольно сильный шок на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе», — полагает американский чиновник.

Производство нефти в Венесуэле, как ожидается, продолжит снижаться: Barclays прогнозирует, что объем добычи составит в среднем 1,43 млн баррелей в день в этом году, по сравнению с 2,18 млн в 2017 г.

Однако настоящим гвоздем в гроб правительства Мадуро стал бы отказ иностранных партнеров от совместных с Венесуэлой проектов. Новое исследование Колумбийского университета указывает на то, что венесуэльское производство уже сегодня находится в «смертельной спирали»: снижение добычи фиксируется как на управляемых PDVSA объектах, так и на совместных с иностранцами проектах.

“Иностранные операторы потеряли доверие после того, как PDVSA, которая в течение многих лет не выполняла полностью свои бюджетные обязательства, прекратила выполнять платежи в бюджеты совместных проектов, — говорится в исследовании. — Сократив капитальные затраты, иностранные операторы фактически сворачивают свое участие в совместных проектах. Все выглядит так, что сокращение продолжится и в 2018 г. ”.