Киев потребовал компенсацию от «Газпрома» за газ из Европы

Киев потребовал компенсацию от «Газпрома»

По его словам, «коварные» действия руководства «Газпрома», а именно отказ от поставки уже оплаченного газа с 1 марта, привели к тому, что Украине пришлось покупать газ у Европы по более высокой цене.

«Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации», — заявил он. Витренко подчеркнул, что теперь «Газпром» компенсирует «Нафтогазу» разницу, о чем российская компания уже была «официально предупреждена». Он уточнил, что средневзвешенная цена европейского газа была выше стоимости российского на 33,9%.

Также Витренко отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации, однако продемонстрировала способность «адекватно отвечать на внешние угрозы».

1 марта «Газпром» не возобновил поставки газа Украине, так как к тому времени не было согласовано необходимое для их начала дополнительное соглашение к контракту с «Нафтогазом».