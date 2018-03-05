Киев потребовал компенсацию от «Газпрома» за газ из Европы

Украинская госкомпания «Нафтогаз» потребует от «Газпрома» компенсации за слишком дорогой европейский газ, сообщил на своей странице в соцсети Facebook ее коммерческий директор Юрий Витренко.
По его словам, «коварные» действия руководства «Газпрома», а именно отказ от поставки уже оплаченного газа с 1 марта, привели к тому, что Украине пришлось покупать газ у Европы по более высокой цене.
Витренко подчеркнул, что теперь «Газпром» компенсирует «Нафтогазу» разницу, о чем российская компания уже была «официально предупреждена». Он уточнил, что средневзвешенная цена европейского газа была выше стоимости российского на 33,9%.
«Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации», — заявил он.
Также Витренко отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации, однако продемонстрировала способность «адекватно отвечать на внешние угрозы».
1 марта «Газпром» не возобновил поставки газа Украине, так как к тому времени не было согласовано необходимое для их начала дополнительное соглашение к контракту с «Нафтогазом».