Ещё
Киев потребовал компенсацию от «Газпрома» за газ из Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев потребовал компенсацию от «Газпрома» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинская госкомпания «Нафтогаз» потребует от «Газпрома» компенсации за слишком дорогой европейский газ, сообщил на своей странице в соцсети Facebook ее коммерческий директор Юрий Витренко.
По его словам, «коварные» действия руководства «Газпрома», а именно отказ от поставки уже оплаченного газа с 1 марта, привели к тому, что Украине пришлось покупать газ у Европы по более высокой цене.
Витренко подчеркнул, что теперь «Газпром» компенсирует «Нафтогазу» разницу, о чем российская компания уже была «официально предупреждена». Он уточнил, что средневзвешенная цена европейского газа была выше стоимости российского на 33,9%.
«Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации», — заявил он.
Также Витренко отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации, однако продемонстрировала способность «адекватно отвечать на внешние угрозы».
1 марта «Газпром» не возобновил поставки газа Украине, так как к тому времени не было согласовано необходимое для их начала дополнительное соглашение к контракту с «Нафтогазом».
 Ещё 78 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба «Северного потока — 2»104
США ответили на просьбу Рыбки45
Как живет победитель лотереи27
России предрекли «нефтяной предел»62
Навальный стал третьим в деле Рыбки48
Видео
01:11
Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» России
Экономика
00:37
Навальный стал третьим в деле Рыбки
Происшествия
03:51
Решена судьба «Северного потока — 2»
Экономика
00:46
США ответили на просьбу Рыбки
США В мире
01:50
У Грудинина нашли золото в Швейцарии
Политика Выборы 2018
00:40
Москву ждет аномальный снегопад 8 марта
Новости Москвы Погода
03:10
МКАД парализовало после массовой аварии
Происшествия
00:42
Стало известно, куда попадет Рыбка после Таиланда
Шоу-бизнес
03:55
Собчак призвала убрать могилу Сталина с Красной площади
Политика
02:14
Водитель сбил девочку и отвез ее в торговый центр
ДТП Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение