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Табак и алкоголь вырастут в цене
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Акцизы на табак и алкоголь вырастут в цене 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТАСС
Одной из причин повышение цен стал рост курса валют.
В России ожидается повышение стоимости акцизных марок на ввозимые в страну табак и алкоголь. Текст проекта был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
В настоящее время цена акцизных марок для маркировки табачной продукции составляет 150 рублей за тысячу штук. Согласно материалу постановления, ожидается рост данных акцизов до 200 рублей без учета НДС.
Вместе с тем, стоимость акцизной марки на алкоголь также может вырасти с 1700 рублей до 1850 рублей за тысячу штук.
Уточняется, что повышение цен необходимо в связи с высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, а также из-за роста курса валют и увеличения стоимости продукции естественных монополий. Кроме того, одной из причин также называется индексация заработной платы.
Ранее сообщалось, что в России выросли акцизы на бензин.
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