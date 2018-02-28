Акцизы на табак и алкоголь вырастут в цене

Одной из причин повышение цен стал рост курса валют.

В России ожидается повышение стоимости акцизных марок на ввозимые в страну табак и алкоголь. Текст проекта был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В настоящее время цена акцизных марок для маркировки табачной продукции составляет 150 рублей за тысячу штук. Согласно материалу постановления, ожидается рост данных акцизов до 200 рублей без учета НДС.

Вместе с тем, стоимость акцизной марки на алкоголь также может вырасти с 1700 рублей до 1850 рублей за тысячу штук.

Уточняется, что повышение цен необходимо в связи с высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, а также из-за роста курса валют и увеличения стоимости продукции естественных монополий. Кроме того, одной из причин также называется индексация заработной платы.

Ранее сообщалось, что в России выросли акцизы на бензин.