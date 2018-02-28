Дошли до удобрений. Новые ограничения Украины для РФ

Минэкономразвития Украины собирается ужесточить ограничения на ввоз в страну произведенных в России минеральных удобрений. Об этом заявил глава ведомства Степан Кубив во время заседания правительства страны, передает РБК.

Некоторые удобрения будут добавлены в список запрещенных к ввозу.

Кубив также заяил, что Минэкономразвития собирается продлить срок действия антидемпинговых пошлин, введенных весной 2017 года в отношении двух видов российских азотных удобрений.

Депутат Михаил Головко обратил внимание на то, что украинские производители удобрений не могут конкурировать с российскими из-за разницы в цене, и дальнейшее использование удобрений, произведенных в РФ, грозит полным уничтожением отрасли.