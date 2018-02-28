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Названа главная угроза для мирового бизнеса
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Названа главная угроза для мирового бизнеса 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: EPA
Об этом сообщается в исследовании на основе данных глобального опроса инвесторов за 2018 год.
Главной угрозой для роста мирового бизнеса признана проблема кибербезопасности. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании PwC.
Так, в прошлом году киберугрозы занимали пятое место в перечне угроз для бизнеса. В 2018 году им отводится уже первая строчка, сообщает сайт газеты «Известия».
По мнению руководителей компаний, киберугрозы входят в тройку наиболее серьезных рисков. Согласно данным глобального опроса инвесторов за 2018 год, эта проблема беспокоит 41% инвесторов и аналитиков.
Кроме того, респонденты назвали угрозы, которые препятствуют росту экономики, в частности — дестабилизирующее влияние новых технологий, изменение поведения клиентов, а также каналов сбыта.
Ранее WhatsApp сообщил о разработке аккаунтов для малого бизнеса.
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