У Порошенко обнаружились новые активы в России

Порошенко тайно ведет бизнес в России

Украинский лидер до сих пор владеет заводом по производству крахмала в Липецкой области, а также сельскохозяйственной компанией, которая выращивает и продает зерно.

По информации канала, активы, лишь в 2015 году принесшие Порошенко 700 тысяч долларов, не были проданы после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Например, крахмальный завод был переоформлен на связанную с президентом оффшорную компанию.

Тем временем администрация главы Украины отрицает все выше перечисленное. Представители Порошенко отметили, что в данный момент он не занимается каким-либо бизнесом.

Во время президентских выборов 2014 года на Украине Петр Порошенко заявлял о намерении продать принадлежавшую ему кондитерскую корпорацию Roshen в случае победы. Год спустя — о будущей передаче своих акций в пользу компании семьи Ротшильдов, а в 2016-м — о подписании договора с Rothschild Trust и невозможности своего влияния на дела корпорации до окончания президентского срока.