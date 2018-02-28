Ещё
У Порошенко обнаружились новые активы в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко тайно ведет бизнес в России 

Рамблер 3 часа назад
Липецкая кондитерская фабрика Roshen оказалась не единственным активом президента Украины Петра Порошенко в России, сообщает «1+1».
Украинский лидер до сих пор владеет заводом по производству крахмала в Липецкой области, а также сельскохозяйственной компанией, которая выращивает и продает зерно.
По информации канала, активы, лишь в 2015 году принесшие Порошенко 700 тысяч долларов, не были проданы после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Например, крахмальный завод был переоформлен на связанную с президентом оффшорную компанию.
Тем временем администрация главы Украины отрицает все выше перечисленное. Представители Порошенко отметили, что в данный момент он не занимается каким-либо бизнесом.
Во время президентских выборов 2014 года на Украине Петр Порошенко заявлял о намерении продать принадлежавшую ему кондитерскую корпорацию Roshen в случае победы. Год спустя — о будущей передаче своих акций в пользу компании семьи Ротшильдов, а в 2016-м — о подписании договора с Rothschild Trust и невозможности своего влияния на дела корпорации до окончания президентского срока.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского160
Пышная красотка взбаламутила соцсети88
Решена дальнейшая судьба Рыбки253
СМИ рассказали о судьбе Медведева1121
Его ненавидит весь Инстаграм90
Видео
01:04
Раскрыт мотив казанского стрелка
Происшествия Криминал
00:25
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
Политика
00:54
Лавров: Москва будет оказывать содействие сирийской армии
Политика Ближний Восток
04:57
Поклонская попросила проверить журналиста Мацейчука
Политика
Слон напал на мужчину в Индии
Происшествия
01:59
Изнасилованная Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
Шоу-бизнес
00:54
Лавров заявил об угрозе биологического оружия
Политика
05:23
Путин отчитал МВД
Политика
00:25
В Московском зоопарке родился детеныш макаки
Новости Москвы
03:42
Звезда «Формулы любви»: новорождённая дочь продышала всего 2 часа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение