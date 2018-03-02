Грудинин проиграл дело

Акционеры совхоза выиграли дело против Грудинина

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск трех акционеров «Совхоза имени Ленина» к компании «ТТ Девелопмент», связанной с директором совхоза Павлом Грудининым. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал недействительной сделку о внесении в уставный капитал «ТТ Девелопмент» участка земли.

Истцы Иван, Тамара и Ольга Маркины оспаривали учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент» и сделку о внесении в уставный капитал двух земельных участков.

По данным ТАСС, ответчиками выступали сама «ТТ Девелопмент», в также граждане России Алексей Терещенко , Илья Пименов, Павел Грудинин, Александр Федоров , Николай Свиридовский и Игорь Чикин. Со ссылкой на базу «Спарк» агентство сообщало, что «ТТ Девелопмент» на 84 процента принадлежит «Совхозу имени Ленина». По информации ТАСС, долю в четыре процента контролирует Павел Грудинин лично, еще четыре процента у его сына Антона Грудинина.

Представитель истцов заявил в суде, что учредительный договор «ТТ Девелопмент» был заключен в августе 2008 года, но Маркины узнали о нем и о сделке с землей только в 2018 году из СМИ. По мнению истцов, внесение в уставной капитал двух участков общей стоимостью около 1,1 миллиарда рублей было «сделкой с заинтересованностью, поскольку гендиректор совхоза Грудинин являлся одновременно одним из соучредителей новой фирмы».

Истцы считают, «сделки были совершены тайно», привели к возникновению убытков и нарушили их права как акционеров.

Экс-гендиректор компании Игорь Чикин утверждает, что после сделки «ТТ Девелопмент» перечислила совхозу миллиард рублей «безвозмездно», поэтому предприятие убытков не понесло.

Представитель «Совхоза имени Ленина» иск не признал. По его словам, создание «ТТ Девелопмент» одобрили «в установленном порядке». Он заявил, что суд и стороны дела получили подтверждающие это документы. Юрист совхоза отметил, что в 2008 году уведомления о сделке были отправлены на адреса истцов, и на почтовых документах якобы даже стоят их подписи. Представитель предприятия заявил, что «иск связан исключительно с предвыборной кампанией».