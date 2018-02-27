Нефтяной передел: Британия угрожает России

Великобритания может стать чистым экспортером нефти

Британские нефтяные компании намерены запустить несколько новых проектов в Северном море. Это даст шанс Великобритании уже в ближайшее время вернуть себе звание чистого экспортера нефти. С учетом того, что США постоянно наращивают добычу, планы англичан являются плохой новостью для России и ОПЕК , которые соглашениями пытаются сбалансировать рынок. Впрочем, эксперты призывают не драматизировать ситуацию.

Согласно исследованию JBC Energy GmbH, благодаря запуску в этом году нескольких новых проектов в Северном море добыча сырой нефти британскими компаниями может превысить 1 млн баррелей в сутки.

>> Европа определилась с "Северным потоком-2" «Существует явный потенциал для того, чтобы Великобритания снова вернулась к тому, чтобы быть чистым экспортером», — приводит Bloomberg выводы исследования.

Однако когда именно это может произойти, не уточняется. На позитивный лад аналитиков настраивают планы нефтяников. В конце декабря независимая компания Premier Oil запустила добычу на новом нефтяном месторождении Catcher в Северном море. Первоначальный установленный объем добычи на Catcher составляет 10 тыс. б/с, к середине 2018 года ее планируется довести до 60 тысяч б/с.

Нефтегазовый гигант BP Plc в прошлом году начал разработку совместного с Shell и Siccar Point Energy проекта Quad 204, мощность которого оценивается в 130 тысяч баррелей нефти в сутки.

Еще один лидер отрасли, Shell, в январе сообщил, что принял инвестиционное решение по доразработке нефтегазового месторождения Penguins в Северном море. В рамках проекта планируется, в частности, пробурить восемь новых добывающих скважин. Максимальный уровень производства составит приблизительно 45 тыс. баррелей н.э. в день.

Если все планы реализуются, то Великобритания может стать второй страной, которая воспользуется сделкой ОПЕК+, чтобы занять долю мирового рынка. Напомним, что в рамках этого соглашения члены картеля, Россия и другие нефтедобывающие государства пытаются сбалансировать рынок и снижают производство нефти на 1,8 млн б/с.

Первыми плодами чужого нефтяного консенсуса воспользовались Соединенные Штаты. Еще в конце прошлого года они стали наращивать добычу. Согласно прогнозу Управления энергетической информации Минэнерго США (IEA), добыча американской нефти вырастет в 2018 году на 1,26 млн баррелей в сутки и достигнет 10,59 млн б/с.

При этом в четвертом квартале 2018 года компании из США могут выйти на уровень добычи в 11,4 млн б/с, что выше уровня России (10,9 млн б/с в январе этого года) и Саудовской Аравии (около 10 млн б/с).

Впрочем, стать чистым экспортером в обозримой перспективе США не смогут — ежедневный объем потребления нефти превышает 20 млн баррелей, что примерно вдвое больше уровня собственной добычи.

У Великобритании ситуация иная. По расчетам Bloomberg, последний раз страна была чистым экспортером нефти в 2004 году. Позже она превратилась в импортера нефти, поскольку, по данным BP, объемы добычи с 2000-го по 2014-й годы неуклонно сокращались.

Сейчас ежедневное потребление нефти в стране составляет порядка 1,5 млн баррелей, при этом в 2017 году Великобритания добывала в среднем 914 тыс. баррелей сырой нефти.

Великобритания за счет новых проектов в Северном море может стать чистым экспортером нефти с добычей более 1 млн баррелей нефти в сутки, отмечает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов

Но проблемой для Лондона является то, что запасы нефти в Северном море в значительной мере истощены, поэтому рост добычи является неустойчивым, предупреждает он.

Не стоит также забывать о том, что месторождения на шельфе имеют тенденцию истощаться быстрее, чем традиционные месторождения на суше, говорит эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко

Даже возможные значительные открытия новых запасов не позволят значительно нарастить добычу, поскольку нужно будет компенсировать темпы падения, считает она.

Впрочем, даже если Британии удастся нефтяной рывок, то большого влияния на расклад сил на рынке это не окажет, полагает Суверов. Сейчас добыча нефти в мире в целом составляет около 95-100 млн б/с, то есть доля Великобритании будет около 1%, поясняет он.