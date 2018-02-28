Газпром выполнил требование Украины

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подтвердил, что российский «Газпром» перестал выставлять Киеву счета за поставленный в ДНР и ЛНР газ. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Витренко, счета не выставлялись за весь 2017-й и начало 2018 года.

Ранее «Экономическая правда» писала со ссылкой на источник на рынке, что «Газпром» решил не требовать от «Нафтогаза» оплаты счетов за газ для территорий Донбасса. Издание связало это с прошлогодним решением Стокгольмского арбитража, где также рассматривался вопрос оплаты поставок в ДНР и ЛНР. Суд постановил, что государственный «Нафтогаз» не должен платить за поставки на неподконтрольные Киеву территории.

По данным РИА Новости, из отчета «Газпрома» за четвертый квартал следует, что компания в 2017 году поставила на Украину 2,427 миллиарда кубометров газа. При этом «Нафтогаз» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Агентство предположило, что эти объемы газа пошли в Донбасс.