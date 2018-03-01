У Лукашенко лопнуло терпение из-за России

Лукашенко считает, что российской стороне не нравится поставляемая из Белоруссии по низким ценам молочная продукция.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", — сказал президент.

"Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", — отметил глава белорусского государства.