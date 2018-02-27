Европа определилась с «Северным потоком-2»

Энергетический консенсус: европейские лидеры определились с «Северным потоком-2»

Европейцы начинают вкладываться в «Северный поток-2» Деятельность немецкой компании Wintershall не является прямым индикатором политики правительства Германии — считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Таким образом, Владислав Борисович прокомментировал информацию, что компания Wintershall в 2017 года предоставила компании Nord Stream 2 AG, реализующей проект «Северный поток-2», объемы финансирования на 324 млн евро.

Примечательно, что Wintershall здесь выступает в качестве далеко не единственного европейского инвестора — например, австрийская компания OMV сообщает, что в 2017 году перечислила на счета Nord Stream 2 AG 2,324 млн евро.

Все это проходит в рамках финансового плана по «Северному потоку-2», общая стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро, причем европейские партнеры «Газпрома» обязались профинансировать 50 процентов стоимости этого проекта. Здесь кроме OMV и Wintershall выступают такие крупнейшие нефтегазовые компании, как Shell , Engie и Uniper.

Эти факты свидетельствуют о том, что «Северный поток-2» выгоден, как России, так и нашим европейским контрагентам по энергетическому обмену, поскольку этот проект позволит убрать проблему Украины, которая постоянно увеличивает цену за свой транзит, а также очень скоро потребует инвестиций на модернизацию своей газотранспортной системы. «Северный поток-2» отвечает европейским интересам

По некоторым оценкам, стоимость модернизации украинской газотранспортной системы выйдет гораздо дороже, чем строительство «Северного потока-2» по дну акватории «Балтийского моря». И это не говоря про серьезное уменьшение цены на газ для немецких и австрийских потребителей. Например, только Россия за 25 лет функционирования «Северного потока-2» суммарно сэкономит около 60 млрд долларов только за счет одного отказа от украинского транзита.

Другой вопрос, что «Северный поток-2» находится под давлением со стороны США — для этого американцами был принят закон CAATSA, и Евросоюза , поэтому возникает вопрос, а не является ли данное перечисление средств со стороны Wintershall свидетельством того, что Германия приложит все усилия для практической реализации данного проекта.

«В проекте «Северный поток-2» участвуют ведущие европейские концерны, включая и компанию Wintershall, которая является дочкой немецкой компании BASF. Компания BASF является партнером «Газпрома» и через Winershall эта структура получила доступ к различным российским месторождениям газа, включая и такое крупное, как Южно-Русское» — заключает Белов. Позиция Германии зависит от судьбы нового правительства Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что немецкое государство не имеет никакого отношения к «Северному потоку-2».

«Это все показывает, что американские санкции не являются для европейских компаний препятствием для сотрудничества с «Газпромом», хотя и здесь нужно обратить внимание на дату подписания соответствующих документов, поскольку все то, что было или будет заключено после 2 августа 2017 года, подпадает под риск ограничений со стороны США», — констатирует Белов. Поэтому участие компании Wintershall, как дочки немецкой BASF, в проекте «Северный поток-2» — понятно и логично, тем более, наши партнеры, как замечает эксперт, с самого начала подтвердили готовность участвовать в этом проекте.

«Пока до конца непонятно, проголосуют ли социал-демократы в пользу коалиционного кабинета. По крайней мере, 26 февраля съезд ХДС подтвердил намерение блока ХДС-ХСС сформировать коалиционное правительство с СДПГ в случае, если социал-демократы согласятся пойти на подобное соглашение с христианскими демократами», — резюмирует Белов. Европейцы настроены на реализацию «Северного потока-2» Что касается официальной линии Германии по этому вопросу, то здесь нужно понимать, что в этой стране сейчас правит техническое правительство и это продлится до марта марта месяца, когда станут понятными перспективы соглашения между ХДС-ХСС и СДПГ по вопросу формирования коалиционного кабинета по результатам сентябрьских выборов.

«Фактически, речь здесь идет о лоббировании интересов немецких компаний на уровне Брюсселя, причем тем же самым занимается, например, и австрийское правительство. Поэтому здесь нет ничего необычного, и в рамках «Северного потока-2» Берлин реализует стандартную политику по защите своих национальных интересов», — заключает Белов. Это все накладывает отпечаток, поскольку вопрос с правительством находится в Германии в подвешенном состоянии, хотя текущий кабинет Ангелы Меркель, безусловно, поддерживает «Северный поток-2» и всячески ему содействует.

«Они считают, что этот проект повышает энергетическую безопасность Европы, а не противодействует этому понятию. Так что, нам нужно сказать здесь спасибо, как Германии, так и Австрии, которые многое сделали для того, чтобы проект «Северного потока-2» дошел до своей современной стадии начала практической реализации», — констатирует Белов. У глав правительств Германии, Австрии и Италии есть четкое понимание того, что «Северный поток-2» полностью отвечает национальным интересам их стран, поэтому они собираются ему оказывать свою коллективную поддержку.