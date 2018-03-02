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Украинцев призвали снизить потребление газа в морозы
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«Нафтогаз» призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Компания "Нафтогаз Украины" обратилась к гражданам Украины с призывом снизить температуру в батареях с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней пока не спадут морозы. Об этом компания сообщила в пятницу в Facebook.
"Нам надо продержаться только три четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть [газовые] котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", — сказано в сообщении.
Компания подчеркнула, что пятница — "самый критичный" день с точки зрения газоснабжения.
"Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток", — заявили в "Нафтогазе".
В настоящее время отбор газа из хранилищ осуществляется в максимальном режиме, часть газа поступает в систему от газодобытчиков, еще часть — за счет импорта из стран Европы.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял в четверг, что Украина испытывает дефицит природного газа в суточном объеме 10 млн кубометров из-за отсутствия поставок из РФ и вынуждена ввести с субботы экономный режим потребления.
Он подтвердил, что "Газпром" вернул предоплату за мартовские поставки газа, и таким образом у Украины нет сейчас оснований для получения газа из России. Коболев отметил, что эти объемы пока нечем перекрыть. Поэтому он предложил министерству энергетики и угольной промышленности страны ввести временно экономный режим потребления газа по Украине. Он предполагает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижение потребления тепловой генерацией от 5 до 10%.
По данным синоптиков, температура воздуха на Украине в ближайшие дни будет ниже 10 градусов по Цельсию, ожидается снег.
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