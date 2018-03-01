Энергетические боссы сражаются за «Северный поток — 2»

Это крупнейший в Европе проект энергетической инфраструктуры — и, безусловно, самый спорный. Газпром хочет до конца 2019 года совместно с партнерами проложить второй трубопровод в Балтийском море. Это обойдется примерно в десять миллиардов евро. Однако в Европейском союзе есть множество критиков, которые предостерегают от слишком большой зависимости от российского газа, который пойдет по «Северному потоку — 2».

«Однако в последнее время общественная дискуссия о балтийском газопроводе стала странной, — пишут Шефер, Мерен и Зееле. — Зачастую поверхностные эмоциональные дебаты ведутся без учета фактов».

Три руководителя подчеркивают, что Европе нужно «не меньше, а больше газа». При этом «Северный поток — 2» соединяет, по их словам, Западную Европу «напрямую и безо всякого риска для транзита» с крупными российскими месторождениями газа.

«В конечном счете этот трубопровод создаст новый надежный путь для транспортировки газа в Европу, и ничего больше».

Больше альтернатив всегда означает «больше безопасности».

«Тот, кто выступает против «Северного потока — 2», ослабляет конкурентную борьбу и безопасность снабжения».

Такие страны, как Украина Польша , которые особенно резко критикуют трубопровод, будучи «транзитными монополистами, не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры для Европы». Главы правлений, видимо, озабочены также курсом будущего правительства Германии . Исполняющее в настоящий момент обязанности правительство придерживается мнения, что «Северный поток — 2» представляет собой чисто коммерческий проект, в который не следует вмешиваться политике. Возглавляемое пока СДПГ министерство экономики последовательно защищало эту позицию как компетентное ведомство.

Однако, если члены СДПГ в большинстве своем выскажутся за возобновление большой коалиции, то во главе этого министерства, согласно договору о коалиции, окажется ХДС. Для ХДС этот проект — намного более спорный, чем для СДПГ. И будущий министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) от ХДС должен еще разработать курс, приемлемый для всех.

В последний раз политики из ХДС публично обменялись ударами. Так, отвечающий за внешнюю политику в ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) написал совместно с коллегами от зеленых и СвДП в газете «Франкфуртер алльгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) статью под заголовком «„Северный поток — 2“ наносит вред Европе». Подчеркивалось, что этот проект станет «тяжелым ударом» по Украине, поскольку эта страна будет терять оплату за транзит газа объемом в два миллиарда евро в год.

Другие политики из ХДС смотрят на это иначе. Они утверждают, что задача ЕС — не в том, чтобы гарантировать Украине прибыль от транзита газа. В статье для газеты «Хандельсблатт» заместитель председателя фракции ХДС Кристиан Хирте (Christian Hirte) и его коллега Манфред Грунд (Manfred Grund) пишут, что концерны планировали проект с учетом существующего права.