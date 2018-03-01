Это крупнейший в Европе проект энергетической инфраструктуры — и, безусловно, самый спорный. Газпром хочет до конца 2019 года совместно с партнерами проложить второй трубопровод в Балтийском море. Это обойдется примерно в десять миллиардов евро. Однако в Европейском союзе есть множество критиков, которые предостерегают от слишком большой зависимости от российского газа, который пойдет по «Северному потоку — 2».
Продолжающееся сопротивление побудило руководителей энергетических концернов Uniper, Wintershall и OMV Клауса Шефера (Klaus Schäfer), Марио Мерена (Mario Mehren) и Райнера Зееле (Rainer Seele) выступить с совместным призывом. «Северный поток — 2» представляет собой миллиардные инвестиции в современную европейскую газовую инфраструктуру, в надежное снабжение людей и промышленности газом в Европе», — пишут руководители энергетических концернов в совместном письме, которое имеется в распоряжении газеты «Хандельсблатт». Эти три концерна участвуют в проекте, однако до сих пор они боролись с критиками поодиночке.
«Однако в последнее время общественная дискуссия о балтийском газопроводе стала странной, — пишут Шефер, Мерен и Зееле. — Зачастую поверхностные эмоциональные дебаты ведутся без учета фактов».
Три руководителя подчеркивают, что Европе нужно «не меньше, а больше газа». При этом «Северный поток — 2» соединяет, по их словам, Западную Европу «напрямую и безо всякого риска для транзита» с крупными российскими месторождениями газа.
«В конечном счете этот трубопровод создаст новый надежный путь для транспортировки газа в Европу, и ничего больше».
Больше альтернатив всегда означает «больше безопасности».
«Тот, кто выступает против «Северного потока — 2», ослабляет конкурентную борьбу и безопасность снабжения».
Такие страны, как Украина и Польша, которые особенно резко критикуют трубопровод, будучи «транзитными монополистами, не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры для Европы». Главы правлений, видимо, озабочены также курсом будущего правительства Германии. Исполняющее в настоящий момент обязанности правительство придерживается мнения, что «Северный поток — 2» представляет собой чисто коммерческий проект, в который не следует вмешиваться политике. Возглавляемое пока СДПГ министерство экономики последовательно защищало эту позицию как компетентное ведомство.
Однако, если члены СДПГ в большинстве своем выскажутся за возобновление большой коалиции, то во главе этого министерства, согласно договору о коалиции, окажется ХДС. Для ХДС этот проект — намного более спорный, чем для СДПГ. И будущий министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) от ХДС должен еще разработать курс, приемлемый для всех.
В последний раз политики из ХДС публично обменялись ударами. Так, отвечающий за внешнюю политику в ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) написал совместно с коллегами от зеленых и СвДП в газете «Франкфуртер алльгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) статью под заголовком «„Северный поток — 2“ наносит вред Европе». Подчеркивалось, что этот проект станет «тяжелым ударом» по Украине, поскольку эта страна будет терять оплату за транзит газа объемом в два миллиарда евро в год.
Другие политики из ХДС смотрят на это иначе. Они утверждают, что задача ЕС — не в том, чтобы гарантировать Украине прибыль от транзита газа. В статье для газеты «Хандельсблатт» заместитель председателя фракции ХДС Кристиан Хирте (Christian Hirte) и его коллега Манфред Грунд (Manfred Grund) пишут, что концерны планировали проект с учетом существующего права.
Еврокомиссия предложила в ноябре создать новую правовую основу для «Северного потока — 2». Согласно этому предложению, требования, предъявляемые к газопроводам на внутреннем рынке ЕС, должны действовать также в отношении трубопроводов, проходящих в ЕС из третьих стран. В этом случае одна и та же компания не имела бы права быть одновременно поставщиком газа и оператором трубопровода, как Газпром в проекте «Северный поток — 2». По информации дипломатов ЕС, некоторые правительства выступают в Евросовете против предложения Еврокомиссии — и прежде всего Германия.